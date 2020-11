Dirigida por el ganador del Óscar Juan José Campanella, la película argentina se estrena en cines y en salas virtuales a partir del viernes 11 de diciembre.

Outside Pictures y Strand Releasing anuncian el estreno en cartelera en los Estados Unidos de El cuento de las comadrejas (The Weasels’ Tale) de Juan José Campanella, director de la película ganadora del Premio Oscar El secreto en sus ojos. La película se estrena a partir de viernes 11 de diciembre en cines y salas virtuales de todo el país incluyendo Los Ángeles, Chicago, Miami, y Washington D.C., entre varias otras ciudades.

El thriller cómico protagonizado por un elenco de aclamados y experimentados actores argentinos, incluyendo Graciela Borges (La ciénaga) y Óscar Martínez (Relatos salvajes), ganó el Premio del Público en el Festival de Cine Latinoamericano de la AFI y en el Chicago Latino Film Festival.

La película narra la historia de un grupo de cuatro viejos amigos, incluida una bella actriz de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un guionista frustrado y un antiguo director, quienes harán lo imposible por intentar preservar el mundo que han creado en una antigua casona en el campo a las afueras de Buenos Aires. Ante la amenazante aparición de una joven pareja que podría poner todo en peligro, los intereses económicos, la seducción, la traición y los recuerdos se desatan, creando la receta perfecta para este exquisito juego del gato… y la comadreja.

El director Campanella (El hijo de la novia, Luna de Avellaneda, Metegol, Law and Order: Special Victim Unit) se inspiró en la película argentina de antaño Los muchachos de antes no usaban arsénico y en películas clásicas inglesas realizadas por los Estudios Ealing en la década de 1950 (The Ladykillers y Kind Hearts and Coronets).

El cuento de las comadrejas mezcla capas de humor negro, un inusual estilo en sus diálogos y elementos de comedias clásicas, en un homenaje a la estructura, las convenciones y la artesanía del cine clásico. En la cinta contrastan el suspenso y el drama, con la comedia y el romance, como si se tratara de una mezcla entre Sunset Boulevard y The Best Exotic Marigold Hotel. Y todo esto con un toque latinoamericano.

«Un plato de antaño puesto al día…agradablemente extravagante.»

—Jonathan Holland, The Hollywood Reporter

“Una deliciosa comedia negra metacinematográfica.”

—Alberto Luchini, El Mundo

Para más información ingrese AQUI