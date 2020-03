Ya llevamos unos cuantos días practicando el distanciamiento social y a medida que pasa el tiempo, las opciones de entretenimiento se van haciendo más escasas. Ya sea que te devoraste la biblioteca de tus streamers favoritos en una semana o que has repetido una y otra vez los mejores clásicos de cine, no te puedes perder las nuevas opciones de contenido que llegan en las próximos semanas.

Desde thrillers emocionantes como The Invisible Man y The Hunt hasta películas familiares como Sonic The Hedgehog y Trolls World Tour. Encuentra el contenido que necesitas para entretener a todos en casa. Estas series y películas te mantendrán al filo de tu asiento, riendo a carcajadas y te envolverán en su trama para que puedas seguir disfrutando del mejor entretenimiento. Pon de tu parte para que el mundo se recupere de esta pandemia, disfruta de buen contenido y #QuédateEnCasa.

The Invisible Man (Universal Pictures)

Disponible ahora on demand, lo que no ves no puede lastimarte. La ganadora del premio Emmy Elisabeth Moss (Us, The Handmaid’s Tale de Hulu) interpreta a Cecilia y protagoniza esta aterradora historia moderna de obsesión inspirada en el monstruo clásico de Universal. Cuando el abusivo ex de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen, The Haunting of Hill House de Netflix) se suicida y le deja una generosa porción de su vasta fortuna, Cecilia sospecha que su muerte fue un montaje. Después de que una serie de coincidencias escalofriantes se vuelven letales y amenazan la vida de sus seres queridos, la cordura de Cecilia es puesta en duda cuando ella trata desesperadamente de probar que alguien que nadie puede ver la acosa. The Invisible Man está disponible en casa on demand a través de Prime Video, Apple TV, Xfinity, Google Play, Vudu, y Fandango Now. Para más detalles haz clic aquí y puedes ver el tráiler aquí.

The Hunt (Universal Pictures)

Doce extraños se despiertan perdidos. No saben dónde están o cómo llegaron allí. No saben que fueron elegidos… para un propósito muy específico: la cacería. A la sombra de una teoría de conspiración que se origina en el internet oscuro, un selecto grupo que cuenta con miembros en todo el mundo se reúne por primera vez en una mansión alejada para cazar seres humanos por deporte. Pero el plan maestro de este grupo élite está a punto de estropearse porque una de las presas, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), conoce el juego de los cazadores mejor que ellos. Ella decide pagarles con su misma moneda, seleccionando a los asesinos uno por uno, y abriendo su camino hacia la misteriosa mujer (dos veces ganadora de Oscar® Hilary Swank) que se encuentra en el centro de todo. Disponible ahora on demand a través de Prime Video, Apple TV, Xfinity, Google Play, Vudu, y Fandango Now. Para más detalles haz click aquí y no te pierdas el tráiler aquí.

En Brazos de un Asesino (Pantelion Films)

Víctor (William Levy) es un hombre inteligente y audaz que tiene un secreto: es un asesino a sueldo, que fue entrenado para matar sin compasión. Cuando visita la casa de un brutal narcotraficante para cobrar el dinero por su más reciente crimen, se encuentra con la hermosa Sarai (Alicia Sanz), quien lleva los últimos 9 años secuestrada por el temido traficante. Al marcharse Victor, Sarai aprovecha la oportunidad de escaparse, ocultándose en su auto. Pero las cosas no salen como ella planea, y en vez de encontrar su camino a casa y liberarse de un hombre malvado, Sarai se verá atrapada en las garras de seducción de otro. En la fuga del narcotraficante y sus aliados, Victor tiene crisis de conciencia y lo arriesga todo por proteger a su cautiva. A fin de cuentas, la atracción entre Sarai y Victor y la forma en que lo tiene hechizado, pueden empujarla en brazos de un asesino. ¡En Brazos de un Asesino ya está disponible en Pantaya! Aquí puedes ver el tráiler oficial.

Trolls Word Tour (Universal Pictures)

Disponible en cines y en casa on demand el viernes 10 de abril. Anna Kendrick, Justin Timberlake, J Balvin, Anthony Ramos y Gustavo Dudamel regresan junto a varias otras estrellas de música en Trolls World Tour. La película es una aventura que te llevará más allá de lo que jamás has conocido. Poppy (Kendrick) y Branch (Timberlake) descubrirán que tan solo son una de las seis tribus distintas de Trolls repartidas en seis reinos distintos y dedicadas a seis géneros musicales diferentes: funk, country, techno, clásico, pop y rock. Su mundo está a punto de volverse mucho más grande y más ruidoso. Podrás disfrutar de Trolls World Tour en casa on demand a través de Prime Video, Apple TV, Xfinity, Google Play, Vudu, y Fandango Now. Mira el tráiler aquí.

Like a Boss (Paramount Home Entertainment)

En Digital el 7 de abril y en Blu-ray™ Combo Pack el 21 de abril con escenas eliminadas y material del detrás de escena. Las mejores amigas Mia y Mel (Tiffany Haddish y Rose Byrne) están viviendo la vida de sus sueños dirigiendo su propia compañía de cosmética hasta que una malvada magnate de la belleza (Salma Hayek) conspira para engañarlas y robarles su negocio. Cuando su plan retorcido separa a las mejores amigas, Mia y Mel aprenderán que mantenerse unidas es el único modo de cambiar la situación y recuperar su empresa. El negocio de la belleza está a punto de ponerse muy feo. La película también cuenta con las actuaciones de Jennifer Coolidge y Billy Porter. Aquí puedes ver el tráiler de la película. ¡No te pierdas esta divertidísima comedia a partir del 7 de abril en Digital desde la comodidad de tu hogar!

Ana (Pantaya)

Ana es una comedia inspirada en la vida real de Ana de la Reguera, quien ademas escribe, produce y protagoniza la serie. Ana estrenará el lunes 20 de abril por Comedy Central (América Latina) y Pantaya (Estados Unidos y Puerto Rico) y el martes 21 de abril a través de Amazon Prime Video (América Latina). Ana, es una serie de comedia inspiradora, sin reservas, que derriba tabús y los conceptos anticuados sobre el rol de la mujer en la sociedad. Hilarante y honesta, Ana nos lleva sin disculpas por un viaje de amor, profesional, sexo, marihuana, autodescubrimiento y la presión de satisfacer las expectativas que todos tienen de ella. Todo contado a través de una voz que rompe esquemas: la voz de Ana. Para un clip de la serie haz click aquí.

Sonic The Hedgehog (Paramount Home Entertainment)

Esta divertida película familiar estará disponible en Digital el 31 de marzo, y en 4k Ultra HD y Blu-ray™ Combo Pack y On Demand el 19 de mayo con un cómic de edición limitada. Impulsado por una velocidad increíble, Sonic the Hedgehog (con la voz de Ben Schwartz), también conocido como “la mancha azul”, adopta su nuevo hogar en la Tierra. Eso es hasta que hace caer la red eléctrica sin querer y atrae la atención del genio malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey). Ahora el supervillano y el supersónico se enfrentan en una carrera a todo o nada alrededor del mundo para evitar que Robotnik use su singular poder para dominar al mundo. Sonic se une a The Donut Lord, también conocido como el Sheriff Tom Wachowski (James Marsden), para salvar al planeta en este éxito repleto de acción que divertirá a toda la familia. ¡Mira el tráiler aquí! Pasa un buen rato en familia con esta película.

Y luego de una maratón de películas, que mejor que saltar del sofá y hacer unos minutos de ejercicio para activar el cuerpo. Te recomendamos STRONG by Zumba, donde encontrarás varias opciones de ejercicios de alta intensidad en el hogar para ayudarte a quemar energía. Puede seguir estos entrenamientos, algunos en Español, en cualquier momento del día a través de YouTube. Elige entre clases de 7 minutos, 20 minutos y hasta 30 minutos.