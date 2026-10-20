FAFSA 2027–2028 Ya Está Disponible: Qué Deben Preparar Estudiantes y Familias

La solicitud abre el proceso de ayuda federal para estudiar entre julio de 2027 y junio de 2028; completar el formulario requiere atención a cuentas, firmas y fechas.

Los estudiantes que planean cursar estudios superiores durante el ciclo 2027–2028 ya pueden comenzar su solicitud de ayuda federal. El Departamento de Educación anunció la disponibilidad de la FAFSA correspondiente a ese período, una herramienta que también utilizan muchos estados e instituciones educativas para evaluar apoyos económicos.

Esta versión del formulario corresponde a estudios realizados entre el 1 de julio de 2027 y el 30 de junio de 2028. Elegir el ciclo correcto es el primer paso: una solicitud para otro año académico no sustituye automáticamente la que necesita la universidad o escuela profesional.

Para completar el formulario por internet, el estudiante necesita una cuenta en StudentAid.gov. Si el sistema solicita información de un padre, madre o cónyuge, esa persona debe utilizar su propia cuenta. Las credenciales son personales y no deben compartirse, incluso cuando la familia realiza el proceso en conjunto.

La FAFSA 2027–2028 utiliza información tributaria de 2025. El formulario pide consentimiento y autorización para transferir los datos fiscales desde el IRS. Quienes deban aportar información deben atender esa parte del proceso, además de revisar sus datos y firmar su sección.

El estudiante también selecciona las instituciones que recibirán su solicitud. Es útil revisar esa lista antes de enviarla y conservar el acceso a la cuenta para hacer correcciones o cambios cuando corresponda.

Después del procesamiento, el FAFSA Submission Summary permite revisar respuestas, estimaciones de elegibilidad y próximos pasos. Ese resumen no es una oferta definitiva de ayuda: las instituciones que admitan al estudiante son las que comunican sus ofertas económicas.

Si la situación familiar cambió desde 2025, por ejemplo, por pérdida de empleo o reducción de ingresos, Federal Student Aid recomienda completar la solicitud y contactar después a la oficina de ayuda financiera de la institución para explicar las circunstancias actuales.

El plazo federal del formulario 2027–2028 es el 30 de junio de 2028, pero los estados, universidades y escuelas profesionales pueden establecer fechas anteriores. Esperar hasta la fecha federal puede dejar fuera otras oportunidades, por lo que cada familia debe revisar el calendario de las instituciones que le interesan.

La solicitud FAFSA es gratuita y se realiza desde fafsa.gov o StudentAid.gov. Para las familias que comienzan a planificar el próximo ciclo, reunir las cuentas necesarias, revisar el año académico y consultar las fechas de cada escuela permite avanzar con más claridad antes de que se acumulen otros trámites de admisión.