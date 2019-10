EL INTERNACIONALMENTE RECONOCIDO COMPOSITOR, COREÓGRAFO Y BAILAOR DE FLAMENCO FARRUQUITO, PRESENTA SU NUEVO ESPECTÁCULO: FARRUQUITO FLAMENCO

COSTA MESA, CA – El Segerstrom Center for the Arts se enorgullece en presentar al internacionalmente reconocido bailaor de flamenco Juan Manuel Fernández Montoya “Farruquito”, en una única presentación, el 6 de noviembre de 2019 a las 8 de la noche, en el Renee and Henry Segerstrom Concert Hall. Heredero de una de las dinastías de flamenco gitano más veneradas de España, Farruquito regresa al Segerstrom Center con su nuevo espectáculo Farruquito Flamenco, como parte de su gira por Norte América. En esta nueva producción, Farruquito integra su propia música y coreografías, y presenta una compañía renovada con músicos y bailarines adicionales, en honor al linaje histórico del flamenco. El New York Times se refiere a Farruquito como “uno de los artistas de la danza más importantes de la actualidad”.

Los boletos, desde $39, ya están a la venta y pueden adquirirse por internet en www.scfta.org, en las taquillas del teatro, 600 Town Center Drive in Costa Mesa, ó en el teléfono (714) 556-2787. Para más información sobre descuentos para grupos de 10 personas o más, por favor diríjase a la Oficina de Servicios para Grupos al teléfono (714) 755-0236. Previo a su presentación en Costa Mesa, Farruquito Flamenco se presentará en el Arlington Theater de UCSB el 5 de noviembre de 2019 a las 7:00 p.m. Las entradas para UCSB Arts and Lectures están disponibles para la compra por internet en artsandlectures.ucsb.edu y por teléfono en el (805)893-3535.