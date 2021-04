LAGUNA BEACH, CA – El Festival of Arts se complace en anunciar oficialmente la reapertura de su icónico Desfile del Masters and Fine Art Show este verano en Laguna Beach. Este anuncio tan esperado llega como corresponde en el Día Mundial del Arte, una celebración internacional de las bellas artes y la creatividad.

Las entradas para la producción del Pageant of the Masters de Made in America: Artistas pioneros y sus historias saldrán a la venta al público en general a partir del 3 de mayo. La decisión de seguir adelante con los planes y preparativos para abrir ambos espectáculos a principios de julio fue aprobada por el Festival. funcionarios durante la reunión de la junta directiva de la organización el 14 de abril. “El Festival ha estado trabajando en estrecha colaboración con el personal de Laguna Beach City y me gustaría agradecerles por todos sus aportes y ayudarnos a tomar esta decisión”, dijo el presidente del Festival de las Artes, David Perry.

“Estamos encantados de volver a conectar nuestra comunidad con presentaciones en vivo del Pageant of the Masters y con nuestros artistas expositores este verano”, continuó Perry. “Ha sido un año muy desafiante para todos, especialmente para la comunidad artística, y estamos muy contentos y nos sentimos bendecidos por haber llegado a este momento”.

La salud y el bienestar de los patrocinadores, artistas, voluntarios, vendedores y personal de la organización sin fines de lucro siguen siendo una de las principales prioridades del Festival de las Artes. La junta y el equipo de administración continuarán trabajando en asociación con entidades de salud pública y funcionarios gubernamentales para implementar nuevos protocolos para mantener a los huéspedes seguros, cómodos y saludables.

«El Festival de las Artes siempre ha sido y seguirá siendo un espacio de reunión vibrante para que los visitantes y miembros de la comunidad se reúnan para apreciar las artes visuales y escénicas. Estamos preparados para reabrir nuestras puertas de manera segura y dar la bienvenida a los patrocinadores del Festival, así como a los muchos artistas participantes y voluntarios de la comunidad para restablecer las conexiones físicas y emocionales, que son un componente clave de nuestra misión «, agregó Perry. “Sabemos, tras décadas de servir a la comunidad con eventos cara a cara, que la conectividad es vital para la salud y el éxito de las artes”.

Aclamado a nivel nacional y por la crítica como uno de los mejores lugares de arte al aire libre, el Festival of Arts Fine Art Show abrirá el 5 de julio y dará la bienvenida a los clientes todos los días hasta el 3 de septiembre. También hará un regreso muy esperado al programa de verano del Festival of Arts el mundialmente famoso Pageant of the Masters, los tableaux vivants o «cuadros vivientes» únicos en su tipo. La producción de 2021 de Made in America: Artistas pioneros y sus historias se llevará a cabo del 7 de julio al 3 de septiembre de 2021 y las entradas estarán a la venta a partir del 3 de mayo.

Para comprar boletos y mantenerse actualizado sobre todo lo relacionado con el Desfile de Maestros y el Festival de las Artes, el Espectáculo de Bellas Artes, siga el Festival en las redes sociales en @FestivalPageant, y visite www.foapom.com.