COSTA MESA, CA | Segerstrom Center for the Arts se enorgullece de presentar una increíble programación de actuaciones festivas para hacer que esta temporada sea alegre y brillante, incluidas sensaciones musicales internacionales, danzas atemporales, estimados artistas discográficos, animadas actividades al aire libre y un clásico navideño de Broadway. El mes comienza con el regreso de una tradición del ballet mágico favorita del Centro, The Nutcracker, del American Ballet Theatre (del 8 al 17 de diciembre de 2023), y continúa con diversión familiar navideña en la plaza de Silent Night Silent Disco (8 de diciembre de 2023) y un paseo por las tradiciones estacionales de todo el mundo en Holidays Around the World (10 de diciembre de 2023). La estrella de SMASH, Megan Hilty, adorna el escenario del Teatro Samueli en A Merry Little Christmas con Megan Hilty (del 14 al 16 de diciembre de 2023). Un clásico cuento navideño llega a la vida con la maravillosa y caprichosa película del Dr. Seuss ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! The Musical (19 al 24 de diciembre de 2023), seguido de una reinvención de la clásica Suite Cascanueces de Tchaikovsky con ritmos enérgicos afrocubanos y una experiencia de sonido inmersiva en The Pan American Nutcracker Suite (22 de diciembre de 2023). Fiesta Navidad (23 de diciembre de 2023) regresa con una tradicional celebración mexicana de Nochebuena, y la temporada culmina con el regreso del Concierto de Año Nuevo Saludo a Viena (30 de diciembre de 2023). ¡Hay tantas razones para hacer de Segerstrom Center tu hogar durante las vacaciones!

Los boletos para todos estos maravillosos eventos están disponibles en línea en scfta.org, en persona en 600 Town Center Drive Costa Mesa, CA 92626, o por teléfono al (714) 556-2787.

Fiesta Navidad

Sábado 23 de diciembre de 2023 a las 20:00 horas

Sala de conciertos Renée y Henry Segerstrom

Los boletos comienzan en $32.

Boletos AQUI

Uno de los eventos festivos más queridos del Condado de Orange, Fiesta Navidad, presenta al Mariachi Los Camperos, ganador del Premio Grammy®, en un concierto lleno de música y baile festivos. Esta celebración de las tradiciones navideñas mexicanas es una alegre tradición anual en Segerstrom Center, perfecta para toda la familia.

Más actividades! Programación Navideña:

American Ballet Theatre’s The Nutcracker

Con la partitura de Tchaikovsky interpretada en vivo por la Sinfónica del Pacífico

8-17 de diciembre de 2023

Salón Segerstrom

Los boletos comienzan en $29.

«… deslumbrante y lo suficientemente inteligente como para inspirar múltiples visualizaciones». – Los Angeles Times

“¡Increíblemente hermoso!” – OC Register

La tradición navideña favorita del sur de California regresa con la aclamada producción de El Cascanueces del American Ballet Theatre. Creada por uno de los coreógrafos más célebres de la actualidad, Alexei Ratmansky, este deslumbrante regalo navideño presenta la lista de bailarines superestrellas de ABT junto con magníficos decorados y vestuario del ganador del Tony. Richard Hudson y Pacific Symphony interpretando la eterna partitura de Tchaikovsky. El Cascanueces es la historia de una joven, Clara, que recibe el regalo de un muñeco cascanueces en la fiesta de Navidad de su familia. Esa noche, en sus sueños, el muñeco cascanueces cobra vida como un apuesto príncipe que se une a ella en un viaje mágico. Juntos, viajan a tierras llenas de copos de nieve danzantes, flores que bailan el vals, un ejército de ratones y otros personajes exóticos, ¡todos ellos traídos a la vida en el escenario por un elenco de más de 100 artistas!

El Cascanueces del teatro es una de las grandes alegrías de las fiestas navideñas ¡Haz un recuerdo con tus seres queridos!

¡Hay un número limitado de Sweet Seats exclusivos disponibles para las presentaciones del fin de semana de El Cascanueces! Además de los asientos privilegiados para la orquesta, este boleto también viene con un adorno de recuerdo del Segerstrom Center, un póster coleccionable de El Cascanueces y una deliciosa galleta navideña, ¡todo en una bolsa de mano del Segerstrom Center! ¡Conviértalo en una experiencia navideña que sus seres queridos recordarán para siempre!

​

Vacaciones en todo el mundo

Dr. Seuss ¡Cómo el Grinch se robó la Navidad! El musical

19-24 de diciembre de 2023

Salón Segerstrom

Los boletos comienzan en $29.

EL GRINCH rompió récords de taquilla durante dos años consecutivos en Broadway durante sus actuaciones navideñas en los teatros St. James y Hilton de Nueva York. Desde entonces, más de 2,1 millones de espectadores en todo Estados Unidos han quedado encantados con este conmovedor musical navideño, que The New York Times elogió como “100 veces mejor que cualquier cuento antes de dormir” y los periódicos Gannett aclamaron como “Un genio de un ¡espectáculo! Un deleite total tanto para niños como para adultos.”

¡Cómo el Grinch se robó la Navidad del Dr. Seuss! El musical presenta las exitosas canciones «You’re A Mean One Mr. Grinch» y «Welcome Christmas» (escritas por Albert Hague y Dr. Seuss) de la serie animada original. Max the Dog narra como el malvado e intrigante Grinch, cuyo su corazón es «dos tamaños demasiado pequeño», decide robarle la Navidad a los amantes de las fiestas Whos. Magníficos decorados (John Lee Beatty) y disfraces (Robert Morgan) inspirados en las ilustraciones originales del Dr. Seuss ayudan a transportar al público al fantástico mundo de Whoville. , mientras que la música y el libro de Mel Marvin y Timothy Mason dan nueva vida a esta historia atemporal del verdadero significado de la Navidad. La producción de 2023 está dirigida por Matt August y coreografiada por Bob Richard basada en la coreografía original de John DeLuca y creada originalmente. del director tres veces ganador del premio Tony®, Jack O’Brien.

La Big Band de la Afro Bop Alliance de Nueva York de Joe McCarthy presenta la Pan American Nutcracker Suite

Viernes 22 de diciembre de 2023 a las 20:00 horas

Sala de conciertos Renée y Henry Segerstrom

Los boletos comienzan en $39.

«Pan American Nutcracker Suite es un tour de force auditivo, una experiencia de sonido envolvente que lo abarca todo». – The Urban Music Scene.

La Suite Panamericana del Cascanueces es una aventura musical global que celebra y une la eterna obra maestra de Tchaikovsky, «La Suite del Cascanueces», con las bellamente diversas tradiciones musicales de las Américas y más allá. Creada y co-arreglada por Joe McCarthy y Vince Norman, esta composición presenta orquestaciones originales acompañadas de danza e interpretada por la Big Band de la Afro Bop Alliance de Nueva York, ganadora del premio Latin Grammy® de Joe McCarthy.

Salute to Vienna’s New Year’s Concert

Sábado 30 de diciembre de 2023 a las 3 p. m.

Sala de conciertos Renée y Henry Segerstrom

Las entradas comienzan en $49.

Cantantes, bailarines y orquesta completa europeos.

Con música atemporal, trajes deslumbrantes, bailes impresionantes y diseños florales deslumbrantes, el Concierto de Año Nuevo Saludo a Viena regresa al Centro de las Artes de Segerstrom para una celebración de Año Nuevo inolvidable que encantará y deleitará a audiencias de todas las edades. Actualizada cada año con un nuevo elenco y programa musical, la exuberante música de Johann Strauss y sus homólogos cobrará vida en un alegre espectáculo.

El Maestro, experto en música vienesa, guiará a la orquesta y al público en un viaje por la Edad de Oro de Viena con ingenio, encanto y no pocas bromas en el camino. Enérgica, alegre y llena de romance, la música del Concierto de Saludo al Año Nuevo de Viena suena como una copa de champán. Reciba el 2024 con esta celebración de la música, la belleza y la conexión humana”.

Strauss Symphony of America

Alastair Willis, director (Londres)

Michaëla Oeste, soprano (Berlín)

Martin Piskorski, tenor (Viena)

Con bailarines del San Diego Ballet

Actuaciones adicionales en diciembre en Segerstrom Center for the Arts

123 Andrés

9 y 10 de diciembre de 2023

Samueli Theater

a solo $20.

Actuaciones sensorialmente amigables/relajadas y interpretadas en ASL disponibles. Actividades previas al espectáculo GRATIS

Considerados “una estrella de rock para pequeños estudiantes de idiomas” por Billboard, Andrés y Christina son el dúo musical ganador del Latin Grammy® 123 Andrés (pronunciado “uno, dos, tres, Andrés”). Sus canciones pegadizas y sus conciertos animados e interactivos hacen que toda la familia baile y aprenda, en español e inglés. El dúo formado por marido y mujer fusiona ritmos folklóricos de todos los rincones de América Latina con pop alegre, creando una combinación ganadora para oyentes de cualquier edad. Con una musicalidad de primera clase y una rica instrumentación, 123 Andrés ha actuado para miles de niños en todo Estados Unidos y América Latina, y ha aparecido en medios como NPR, Boston Globe, Washington Post, CNN en Español, Univisión, Telemundo y KidsPlaceLive de SiriusXM.

KC y la Sunshine Band

Sábado 30 de diciembre de 2023 a las 19:30

Salón Segerstrom

Los boletos comienzan en $59

KC y The Sunshine Band se formó en 1973 con un único propósito: crear felicidad instantánea a través de la música, y el grupo ha hecho precisamente eso, encabezando las listas con sencillos que incluyen «That’s the Way (I Like It)», » Get Down Tonight” y “(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty”, con ventas mundiales de más de 100 millones y recibiendo numerosos premios. En 2013, KC fue honrado con dos premios Lifetime Achievement Awards distintos, hizo varias apariciones en televisión y obtuvo una nueva estrella en el Paseo de la Fama de Palm Springs en su estado natal de Florida, que acompaña a su reconocimiento nacional previamente otorgado a una estrella en The Hollywood. Paseo de la Fama. ¡Capture el sonido que atrapó los corazones y las mentes de los oyentes y los obligó a levantarse de sus asientos y entrar a la pista de baile!

Presencial y telefónicamente

Taquillas

600 unidad del centro de la ciudad

Costa Mesa, CA 92626

(714) 556-2787

Lunes 10 am – 2 pm

Martes a viernes mediodía- 5 pm

Cerrado sábados y domingos

En línea – SCFTA.org

Ventas grupales – (714) 755-0236

Segerstrom Center for the Arts es una organización artística innovadora y sin fines de lucro comprometida a apoyar la excelencia artística, crear programas educativos impactantes y dedicarse a involucrar a una comunidad del Condado de Orange culturalmente conectada, inclusiva y vital para todos, a través del poder de las presentaciones en vivo.

Como principal centro de artes culturales, el Centro presenta una variedad de programación con actuaciones de compañías de danza internacionales, giras nacionales de Broadway, músicos de jazz y cabaret, orquestas y conjuntos de cámara, comedia y series de oradores. A través de los departamentos de Educación y Participación Comunitaria, el Centro también ofrece programación y actuaciones para familias en Julianne y George Argyros Plaza; estos eventos incluyen proyecciones de películas al aire libre, conciertos, clases de baile, festivales diversos y más.

Con seis sedes en un hermoso campus multidisciplinario, el Centro Segerstrom para las Artes se enorgullece de ser el hogar artístico de tres de las principales organizaciones de artes escénicas de la región: Pacific Symphony, Philharmonic Society of Orange County y Pacific Chorale, así como dos aclamadas de forma independiente. organizaciones: South Coast Repertory, ganador del premio Tony®, y el Museo de Arte del Condado de Orange. El Segerstrom Center también alberga la escuela William J. Gillespie del American Ballet Theatre y el Studio D, Arts School for All Abilities.