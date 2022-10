Platoon presenta ‘Arrullos Mexicanos (Mexican Lullabies)’, una colección de nuevas canciones de cuna que celebran la cultura y el patrimonio mexicano.

Este álbum de 22 temas es obra de artistas mexicanos y mexico-americanos como: Flor de Toloache, Instituto Mexicano del Sonido, Centavrvs, Denise Gutiérrez, Coro Acardenchado, Reyna Tropical, Pahua, Sonido Gallo Negro, Son Rompe Pera, Tia Leah’s Neighborhood, Torreblanca y El Plan.

Cada artista aporta su propio sonido y creatividad al álbum, lo que da como resultado un disco verdaderamente eléctrico y fascinante que ayudará a tus pequeños a quedarse dormidos.

Esta bella colección de canciones de cuna, incluye “Cuando Te Duermes” interpretada por Denise Gutiérrez de Hello Seahorse, una melodía relajante, caracterizada por un tierno piano que presenta letras en español e inglés. “Dos Cosas” de Pahua se inspiró en conchas marinas e incorpora piano, percusión y flauta, junto con procesamiento electrónico, transportando a los oyentes a la costa mexicana. “Arrullos Mexicanos (Mexican Lullabies)” también incluye “Pajaritos” de Reyna Tropical, interpretada por Fabiola Reyna y Nectali “Sumohair’ Diaz, una melodía escrita sobre el animal favorito de Nectali y lanzada en su honor, pues Nectali tristemente falleció antes de completar esta canción. El equipo de Platoon ofrece condolencias a toda su familia, amigos y colegas, y está profundamente agradecido de haber colaborado con un artista tan increíble. Para leer su artículo tributo, haz clic aquí.

El álbum también cuenta con otras canciones para dormir como “Tanguyú” de Torreblanca, “Descansa” de Tia Leah’s Neighborhood (Leah Gallegos de Las Cafeteras), “Naná Lalú” de Coro Acardenchado y “Dziu” interpretada por El Plan. Estos temas incluyen “El Oro” de Sonido Gallo Negro, “Luz De Luna” y “Only You” de Son Rompe Pera, “Cumbia For Babies” de Mexican Institute of Sound (Camilo Lara) y “Ángela” de Sonido Gallo Negro.

Principalmente es un álbum en español, con inclusión de canciones en zapoteco, náhuatl y ‘spanglish’. Tanto niños como padres disfrutarán de los sonidos relajantes y las melodías que componen este álbum único en su clase. Cada canción viene acompañada de un arte fascinante que representa un alebrije cercano a los artistas y sus personalidades. La vibrante portada fue ilustrada por la talentosa ilustradora y animadora de la Ciudad de México, Yeti.

‘Arrullos Mexicanos (Mexican Lullabies)’

ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Tracklist de “Arrullos Mexicanos”

1. “Mi Niño Se Va A Dormir” – Flor de Toloache

2. “Flor De Mayo” – Centavrvs

3. “ Polen” – Pahua

4. “Tanguyú” – Torreblanca

5. “Dziu” – El Plan

6. “Pajaritos” – Reyna Tropical

7. “El Oro” – Sonido Gallo Negro

8. “Cuando Te Duermes” – Denise Gutiérrez (de Hello Seahorse)

9. “Luz De Luna” – Son Rompe Pera

10. “Duérmete Mi Niña” – Mexican Institute of Sound (Camilo Lara)

11. “Dos Cosas” – Pahua

12. “Descansa” – Tia Leah’s Neighborhood (Leah Gallegos de Las Cafeteras)

13. “Canción De Cuna Gatuna” – Torreblanca

14. “Pajarito Vuela” – Denise Gutiérrez (de Hello Seahorse)

15. “Naná Lalú” – Coro Acardenchado

16. “Cumbia For Babies” – Mexican Institute of Sound (Camilo Lara)

17. “Konetzin No Kone” – Centavrvs

18. “Ángela” – Sonido Gallo Negro

19. “Sueños” – Tia Leah’s Neighborhood (Leah Gallegos de Las Cafeteras)

20. “Cuento Real” – El Plan

21. “Only You” – Son Rompe Pera

22. “Nana Cósmica” – Coro Acardenchado