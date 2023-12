My Joy es una continuación del objetivo a cinco años de Frito-Lay para amplificar las voces creativas diversas, situándolas en papeles protagonistas que destaquen su talento y creatividad únicos.

PLANO, Texas, 12 de diciembre de 2023 — Frito-Lay anunció hoy My Joy, una nueva campaña publicitaria que muestra historias únicas de alegría a través de la lente de creadores emergentes. Con un mosaico de culturas, identidades y talentos, My Joy pretende inspirar a creadores de todos los orígenes para que compartan su alegría y su auténtico yo.

Elevar la representación de la diversidad en el marketing y la publicidad sigue siendo una prioridad para Frito-Lay, ya que la mayoría de los consumidores afirma que genera un impacto positivo en la sociedad, con ciertos grupos como los consumidores de la generación Z, afroamericanos e hispanos/latinos liderando la tendencia*. My Joy es una continuación de los continuos esfuerzos de Frito-Lay y de su objetivo quinquenal de aumentar las inversiones, la representación y la amplificación de voces creativas diversas, tanto delante como detrás de la cámara.

La campaña fue dirigida por el cineasta nacido en Argentina Robert Llauro, conocido por su trabajo comercial internacional para importantes marcas de las industrias automotriz, tecnológica, de bebidas y vestuario, en colaboración con la agencia de medios y marketing de impulso cultural Obsidianworks. El anuncio presenta a cinco Joy Creators compartiendo lo que significa para ellos My Joy mientras hacen lo que les gusta. Los creadores son los siguientes:

Color Me Courtney ( @colormecourtney ) : Fundadora y directora creativa de la vibrante compañía de medios sobre moda, estilo de vida y cultura Color Me Courtney. Como un punto brillante en el panorama digital, Courtney Quinn se dedica a generar confianza, promover la positividad y animar a sus «Color Me Cuties» a vivir y vestir «fuera de las líneas». Además de en su comunidad en línea, el estilo alegre y la estética sin complejos que caracterizan a Courtney se han visto en anuncios nacionales, programas de televisión y líneas de productos colaborativas para los principales minoristas de todo el mundo.

: Fundadora y directora creativa de la vibrante compañía de medios sobre moda, estilo de vida y cultura Color Me Courtney. Como un punto brillante en el panorama digital, Courtney Quinn se dedica a generar confianza, promover la positividad y animar a sus «Color Me Cuties» a vivir y vestir «fuera de las líneas». Además de en su comunidad en línea, el estilo alegre y la estética sin complejos que caracterizan a Courtney se han visto en anuncios nacionales, programas de televisión y líneas de productos colaborativas para los principales minoristas de todo el mundo. DJ Lex ( @officialdjlex ) : DJ filipinoamericana que ama la música y creció tocando desde temprana edad. Lex comenzó su carrera de DJ con exhibiciones en las redes sociales en el momento álgido de la pandemia de COVID-19, cuando las presentaciones en vivo y el entretenimiento estaban paralizados. Como una DJ consolidada, ahora utiliza su plataforma como trampolín hacia otros ámbitos como influencer y artista.

: DJ filipinoamericana que ama la música y creció tocando desde temprana edad. Lex comenzó su carrera de DJ con exhibiciones en las redes sociales en el momento álgido de la pandemia de COVID-19, cuando las presentaciones en vivo y el entretenimiento estaban paralizados. Como una DJ consolidada, ahora utiliza su plataforma como trampolín hacia otros ámbitos como influencer y artista. Forsyth Fire Escape ( @forsythfireescape ) : Dúo viajero de fusión china-tailandesa-dominicana conocido por sus famosos burritos de tortitas de cebolleta. La dupla inició Forsyth Fire Escape en 2021 como una forma divertida y segura de unir a la comunidad, donde bajan los burritos en una cubeta para servirlos desde una escalera de incendios en Lower East Side de Nueva York. Tras servir constantemente a multitudes con las entradas agotadas durante dos años, ahora tienen su lugar en el mercado Olly Olly en Chelsea, Manhattan.

: Dúo viajero de fusión china-tailandesa-dominicana conocido por sus famosos burritos de tortitas de cebolleta. La dupla inició Forsyth Fire Escape en 2021 como una forma divertida y segura de unir a la comunidad, donde bajan los burritos en una cubeta para servirlos desde una escalera de incendios en Lower East Side de Nueva York. Tras servir constantemente a multitudes con las entradas agotadas durante dos años, ahora tienen su lugar en el mercado Olly Olly en Chelsea, Manhattan. Briana Green ( @brianagreen ) : Jugadora profesional de baloncesto, animadora, entrenadora y antigua Harlem Globetrotter, es la 15. a mujer que ha desempeñado ese papel. A Briana le encanta trabajar con niños, ver cómo mejoran las habilidades de baloncesto de sus clientes y mostrar a sus seguidores sus tiros con truco y sus movimientos innovadores, mientras se divierte y es ella misma.

: Jugadora profesional de baloncesto, animadora, entrenadora y antigua Harlem Globetrotter, es la 15. mujer que ha desempeñado ese papel. A Briana le encanta trabajar con niños, ver cómo mejoran las habilidades de baloncesto de sus clientes y mostrar a sus seguidores sus tiros con truco y sus movimientos innovadores, mientras se divierte y es ella misma. Michelle Santana (@mnsantanatattoo): Artista tatuadora colombiana radicada en Nueva York, donde se convirtió en una de las pioneras del estilo de tatuaje de línea fina. Conocida como una de las artistas del tatuaje más solicitadas de la ciudad de Nueva York, es artista residente en Bang Bang Tattoos, donde ha creado una lista de clientes famosos de alto nivel.

«Dar vida a My Joy fue a la vez catártico e inspirador porque pone de relieve una mezcla increíble de talentos y expresiones de alegría, a la vez que me permite mantenerme fiel a mí mismo como creador», afirmó Llauro. «Para mí es importante mostrar a otros creadores que la alegría no tiene límites, sea cual sea tu origen. Estoy feliz de asociarme con Frito-Lay para llevar ese mensaje a través de las historias de los Joy Creators».

«Nuestro propósito en Frito-Lay es crear más sonrisas con cada bocado, por lo que poder mostrar lo que significa My Joy desde diferentes perspectivas al tiempo que amplificamos voces diversas está en el corazón de todo lo que hacemos», manifestó Tina Mahal, vicepresidenta sénior de marketing en Frito-Lay. «Estamos felices de trabajar con socios como Obsidianworks y Robert para destacar a estos increíbles Joy Creators que están utilizando sus talentos y pasiones para difundir alegría en sus comunidades».

Para saber más sobre My Joy, siga a Frito-Lay en Instagram @fritolay y YouTube @OfficialFritoLay, y únase a la conversación con #MyJoy.

*Fuente: La encuesta de representación Quick Pulse de Numerator se realizó entre el 1/06/23 y el 3/06/23 a 1.202 personas, con un equilibrio equitativo entre la Generación Z, los Millennials, la Generación X y los Boomers+.

Acerca de Frito-Lay North America

Frito-Lay North America es la división de alimentos de conveniencia avaluada en $23,000 millones de PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP), con sede en Purchase, NY. Los snacks de Frito-Lay incluyen las papas fritas Lay’s® y Ruffles®, las tortillas fritas y salsas de marca Doritos® y Tostitos®, los snacks Cheetos®, los chips de pita Stacy’s®, los snacks de maíz reventado PopCorners®, los snacks multicereal SunChips® y los chips de maíz Fritos®. La compañía opera más de 30 plantas de fabricación en EE. UU. y Canadá, más de 200 centros de distribución y atiende a 315,000 clientes minoristas a la semana mediante su modelo de entrega directa en tienda. Obtenga más información sobre Frito-Lay en la página web corporativa, www.fritolay.com, en X (@fritolay), en Instagram (@fritolay) y en Facebook (Frito-Lay).

Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan de los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó más de $86,000 millones en ingresos netos en 2022, impulsada por una cartera complementaria de bebidas y alimentos de conveniencia que incluye Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas disfrutables, incluidas muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

PepsiCo se guía por la visión de ser líder mundial en bebidas y alimentos de conveniencia al Ganar con pep+ (PepsiCo Positivo). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que sitúa la sostenibilidad y el capital humano en el centro de la forma en que crearemos valor y crecimiento al operar dentro de los límites planetarios e inspirar un cambio positivo para el planeta y las personas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com, y síganos en X, Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo.

Acerca de Obsidianworks

Obsidianworks es una agencia de medios y marketing de impulso cultural cofundada por Michael B. Jordan y Chad Easterling, creada específicamente para una era más inclusiva de la narrativa de marcas. La agencia se especializa en dirigirse a audiencias y grupos demográficos dentro de las diversas comunidades a las que pertenecen, mediante estrategias de marca, campañas creativas y de impacto social, y activaciones. Entre los clientes de la agencia se incluyen Frito-Lay, Marriott International, Timberland, YouTube y más. Obsidianworks es una empresa comercial de minorías certificada en la región de California del Sur del Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Minoritarios. La agencia de marketing cultural 160over90 de Endeavor es socio estratégico de Obsidianworks.

Fuente: /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/