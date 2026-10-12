Fuerza Regida Recibirá el Premio Billboard Vanguardia 2026

por | Oct 12, 2026 | Música , Portada |

La agrupación surgida en San Bernardino será reconocida y ofrecerá una actuación especial durante la ceremonia.

Fuerza Regida recibirá el Premio Billboard Vanguardia durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026. La distinción reconoce, según los organizadores, la visión creativa de la agrupación y su contribución a llevar la música mexicana hacia nuevas audiencias.

La banda también ofrecerá una actuación especial el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami. Telemundo y Peacock anuncian la ceremonia a las 8 p. m., hora del Este, y 7 p. m., hora Central, con la alfombra azul una hora antes.

Formada en San Bernardino en 2015, Fuerza Regida está encabezada por Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP. Su origen en el sur de California y su experiencia bicultural forman parte de la identidad que los organizadores destacan al anunciar el homenaje.

Su repertorio incluye TQM, Marlboro rojo, El jefe, con Shakira, y Tu boda, con Oscar Maydon. El Premio Vanguardia destaca esa combinación de raíces mexicanas, colaboraciones y búsqueda de nuevos espacios.

El reconocimiento llega mientras la banda continúa su This Is Our Dream Tour 2026. La información publicada por Ticketmaster describe un recorrido que combina grandes estadios y otros recintos de Estados Unidos, con una primera etapa iniciada en junio en San Diego.

El itinerario incluyó Petco Park, Oracle Park, Allegiant Stadium y Dodger Stadium. La segunda parte comenzó el 3 de octubre en Tinley Park, Illinois, y mantiene fechas durante octubre y comienzos de noviembre.

Para los seguidores de California, el calendario contempla próximas presentaciones el 23 de octubre en Toyota Amphitheater, en Wheatland; el 24 en Dignity Health Arena, en Bakersfield; y el 28 en Save Mart Center, en Fresno. La disponibilidad de entradas debe consultarse para cada recinto.

La gira sigue al lanzamiento de 111XPANTIA, álbum de 2025 que debutó en el segundo puesto del Billboard 200. Ticketmaster también recuerda las presentaciones con entradas agotadas que la banda ofreció ese año en Madison Square Garden y Hollywood Bowl.

La ceremonia de Billboard y el recorrido por escenarios estadounidenses muestran dos facetas de su momento actual: el reconocimiento de la industria a su propuesta y la continuidad de su actividad en vivo. Los boletos de la gira se ofrecen a través de Ticketmaster.