Fuerza Regida y Bad Bunny encabezan los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Fuerza Regida terminó al frente del palmarés de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con ocho reconocimientos, seguida por Bad Bunny con siete. La ceremonia, celebrada el 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, reunió a figuras de distintos géneros y se transmitió por Telemundo y Peacock.

Según el balance publicado por Telemundo el 28 de octubre, KAROL G, Peso Pluma y Romeo Santos recibieron cuatro premios cada uno. Prince Royce, Rosalía y Tito Double P obtuvieron tres por artista. Carmen Villalobos y Javier Poza estuvieron a cargo de la conducción.

La edición también tuvo una presencia amplia fuera de la pantalla tradicional. Telemundo informó que el evento generó 306 millones de visualizaciones en sus plataformas digitales y canales sociales propios, un incremento del 57% frente a 2025. Esa cifra corresponde a reproducciones y actividad entre plataformas; no equivale a 306 millones de espectadores diferentes.

Antes de la ceremonia, la organización había anunciado una propuesta de 16 presentaciones musicales, con estrenos, colaboraciones y un homenaje a Juan Gabriel. El programa también incorporó por primera vez una categoría cuyo ganador se decidiría mediante el voto de los seguidores: Artista Favorito del Público.

La cobertura se extendió a la alfombra azul y a experiencias digitales con creadores de contenido. Para quienes siguen a varios artistas, este formato ofreció diferentes puertas de entrada a una misma celebración: actuaciones, entrevistas, llegadas y contenido detrás de cámaras.

El resultado dejó a la música mexicana y a las grandes figuras del entretenimiento latino entre los protagonistas de una noche que continuó circulando en redes después de la transmisión.