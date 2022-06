Vanguardia y creatividad musical

Una propuesta única

Los Ángeles, Ca (26 de Mayo de 2022).- Hoy es un día muy importante para GABBY VILLANUEVA y One HeatBeat Records, empresa discográfica independiente que nos presenta una propuesta orgánica, diferente e innovadora. Esta mancuerna seguramente dará mucho de que hablar en las próximas semanas.

“MI PRIMERA MIRADA”, es el nombre del sencillo que a partir del día de hoy se puede escuchar y descargar en todas las plataformas musicales. Los elementos musicales de esta canción se pueden catalogar dentro del género regional mexicano; tienen un toque muy romántico sobresaliendo una estupenda interpretación de un clarinete acompañado del acordeón y la tuba.

GABBY VILLANUEVA es una joven originaria de la Ciudad de México, pero desde pequeña radicó en Los Ángeles, California. Es poseedora de una voz y un gran poder de interpretación y sentimiento elementos que quedan plasmados en el tema “MI PRIMERA MIRADA”, composición y producción original de Jorge Peña.

En este lanzamiento, se han conjugado dos factores muy importantes: una empresa joven con una artista apasionada por la música, binomio en donde lo que predomina es la autenticidad musical y artística.

A éste respecto, GABBY nos comenta: “Estoy muy emocionada de poder cantar este canción tan hermosa, desde la primera vez que la escuché, sentí que estaba hecha justo para mi voz, me encantó. Es una canción con mucho potencial y creo que mi interpretacion le brinda el toque necesario para lograr atrapar la atención del público”.

“Fuiste mi primera mirada arrancaste la primera caricia de mi cuerpo, fuiste mi primer gran beso te llevaste lo más grande de mi ser y mis recuerdos, Me enseñaste a ser libre como el viento pero tus fantasmas aparecieron me dejas sin decir adiós, Sin ti sufrí, sin ti lloré, salúdame a tu amante espero la trates mejor que a mi, por qué te vas, no sabes tu, que pude amarte para siempre, así no te amará jamás”, es parte de la letra de “MI PRIMERA MIRADA”.

Simultáneamente el día de hoy también se da a conocer el videoclip de este sencillo, mismo que fue grabado en diversas locaciones del estado de Florida y cuenta con todos los estándares de calidad que se requieren.

“MI PRIMERA MIRADA” con GABBY VILLANUEVA, es una lanzamiento que no pasará desapercibido, tiene los elementos necesarios para colocarse como favorito de la audiencia.

Más acerca de Gabby Villanueva

–Gabby es la primera artista latina que bajo un sello “indie” logra colocarse entre los diez recomendaciones del mes en iTunes Latino

-En el mes de Abril del 2008 es nombrada Artista Revelación de Yahoo Música y con ello ha logrado acaparar la atención de diversos medios en Estados Unidos y Latinoamérica incluyendo revistas como por ejemplo: People en Español, Fama, Ocean Drive en español, TV y Novelas entre otras muchos.

-Ha actuado en eventos como: Festival de la Calle 8 de Miami, Fiestas Patrias en Los Ángeles, Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Miami.

–También ha participado en los diferentes shows de entretenimiento de las cadenas Univisión y Telemundo.

-En prensa el nombre de Gabby Villanueva ha aparecido en diarios y revistas como: Vogue Latino América, People en Español, El Nuevo Herald de Miami y Latino University, entre otros.

En el año 2020, GABBY da a conocer “Vanesita Vanessita” (Todos somos Como Tú) (Feat. Omar Sánchez Omi), composición original de Gabby Villanueva y Guille Magaña. Esta canción causó gran revuelo entre la opinión pública debido a que el tema fue dedicado a la soldado Mexicoamericana Vanessa Guillén a quien le fue arrebatada la vida en este mismo año. La canción se volvió tendencia especialmente en la red social TikTok.