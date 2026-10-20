Gabriela Ortiz y Gustavo Dudamel Llevan Yanga a los Latin GRAMMY 2026

La grabación de la Filarmónica de Los Ángeles reúne música mexicana contemporánea y compite en dos categorías de la Academia Latina de la Grabación.

La compositora mexicana Gabriela Ortiz y el director venezolano Gustavo Dudamel forman parte del camino hacia los Latin GRAMMY 2026 con Yanga, una grabación de la Filarmónica de Los Ángeles nominada a Mejor Álbum de Música Clásica. La obra que da nombre al disco también compite en Mejor Obra/Composición Clásica.

El reconocimiento coloca a la música mexicana contemporánea dentro de una premiación que reúne numerosas tradiciones de la región. Las nominaciones de esta edición corresponden a trabajos publicados entre junio de 2025 y mayo de 2026, y la ceremonia está prevista para el 12 de noviembre en Las Vegas.

En su sitio oficial, Ortiz destaca que el álbum reúne su música bajo la dirección de Dudamel, junto con la Filarmónica de Los Ángeles y la participación de la violonchelista Alisa Weilerstein. Dmitriy Lipay figura como productor de la grabación.

Yanga forma parte de los cinco álbumes nominados en su categoría. Entre los otros trabajos se encuentran Odyssey, Opus 33 “Romantic Cello”, Sinfonia Em Quadrinhos y Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live].

La Filarmónica de Los Ángeles presenta el disco como su segundo álbum dedicado a Ortiz, después de Revolución diamantina. Publicado el 18 de julio de 2025, incluye Yanga, el concierto para violonchelo Dzonot y Seis piezas a Violeta.

Dzonot está inspirado en los cenotes de la península de Yucatán y fue escrito para Weilerstein por encargo de la orquesta. La intérprete ofreció su estreno mundial en Walt Disney Concert Hall en 2024. Esa relación entre un paisaje mexicano y una nueva obra orquestal aporta otra dimensión al repertorio del álbum.

La ficha de la Filarmónica también recoge los tres premios GRAMMY que el proyecto obtuvo en 2026: Mejor Compendio Clásico, Mejor Composición Clásica Contemporánea por Dzonot y Mejor Interpretación Coral por Yanga. Estos reconocimientos son distintos de las nominaciones a los Latin GRAMMY que se resolverán en noviembre.

El sitio de Dudamel informa además que Odyssey, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, está nominado a Mejor Álbum de Música Clásica. La grabación conmemora cincuenta años de El Sistema y recorre expresiones musicales latinoamericanas.

Para quienes deseen conocer estas propuestas antes de la ceremonia, Yanga está disponible en servicios de streaming y en la tienda de la Filarmónica. La escucha permite acercarse a un repertorio contemporáneo conectado con la cultura, la naturaleza y las experiencias de la región.