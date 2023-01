Gaby Lagarda lo vuelve hacer, se une con las mujeres más grandes de la industria para lanzar “My Chicas”

Los Ángeles, – Su más reciente sencillo “My Chicas” fue producido por la multiinstrumentista, compositora y productora multi platino nominada al Grammy Ali Stone. La colombiana ayudó a Gaby a materializar su visión en canciones como “Passion,” “Bola de Cristal” y “Queendom,” la cual fue adherida al playlist de Spotify “Best of Created by Women.”



Billboard nombró a Stone una de las Latin Hitmakers del 2022 y ella decidió colaborar una vez más con Lagarda como productora y compositora de su siguiente sencillo “My Chicas,” al lado de Laura Rizzotto, consumada compositora y cantante letona/brasileña quien ha sido Opener para shows de Demi Lovato en Brasil, trabajó como entrenadora vocal en portugués para Jennifer López.

“My Chicas” es una producción compuesta, producida, mezclada y masterizada 100% por mujeres, un divertido himno de fiesta que levanta el ánimo con sus ritmos latinos contagiosos y su coro pegadizo. La letra se enfoca en la amistad femenina y todo lo que las mujeres hacen para apoyarse entre ellas durante tiempos difíciles.

La hermandad representada en la letra de la canción y la música fue capturada por Gaby, Ali y Laura en sesiones de composición y fue grabada en los Noteable Studios de Spotify en Los Ángeles.

Esta canción forma parte de la iniciativa de Noteable y Created by Women de Spotify.



Gaby también grabó un video musical el cual fue patrocinado por la marca de agua mineral mexicana Topo Chico como parte de su campaña #TopoPremiere la cual apoya a artistas emergentes. El video fue producido, dirigido y coreografiado por las talentosas Estrella Madia, Meghna Chakraborty e Isabelle Kouyoumdjian. El equipo artístico femenino fue la fuerza detrás del divertido y colorido video musical lleno de baile, amistad y un mensaje poderoso para mujeres y niñas.

“Continuando con el tema de empoderamiento femenino de mi último sencillo ‘Queendom,’ decidí capturar la relación tan especial que tengo con mis amigas. El sentimiento de saber que están ahí para mí, así como yo lo estoy para ellas es algo que he querido materializar en una canción desde hace tiempo. Me encanta colaborar con artistas talentosas como Ali y Laura porque nos comprendemos mutuamente a un nivel emocional superior. Hay una conexión indescriptible que aprecio mucho y quisiera que el mundo sepa más sobre él a través de ‘My Chicas.’ Cómo valor agregado, tuvimos la mejor sesión de grabación riéndonos tanto que era difícil enfocarnos. De hecho, se pueden escuchar las risas genuinas al final de la canción. Cuando hablé sobre la música con Ali, le dije ‘Piensa en el sonido pop del poder femenino de las Spice Girls pero hagámoslo latino.’ Fue una mezcla del pop irreverente y fresco con la dinámica tan poderosa de los ritmos latinos, porque no hay cosa que me ponga de mejor humor y me haga querer bailar más que un buen ritmo de salsa.” – Explico la cantautora Gaby Lagarda.

Más sobre Gaby Lagarda

Gaby Lagarda, quien nació y creció en México, se mudó a Los Ángeles en el 2014 para seguir su sueño de la música. Se graduó del programa de Music Business en Musician’s Institute y ha estado componiendo canciones y trabajando en su arte los últimos años. Su música es una base de pop con ritmos latinos y un toque de sonidos world music como flamenco, zouk, funk brasileño, etc. siempre incorporando un mensaje positivo en sus letras. Gaby también introduce su amor por la danza en cada canción con videos musicales que visualiza mientras escribe cada composición.



El trabajo anterior de Gaby ha sido presentado en Telemundo Acceso Total, Televisa Californias, LATV, KSDY-50, RYM, LUX & Ent, El Sol de Hermosillo de su natal Sonora, entre otros. Ella es una artista emergente con una sed intensa por la colaboración, el arte, composición, danza y cultura, con el propósito de romper barreras y combinar todos estos elementos y proponer un mensaje positivo a audiencias alrededor del mundo.