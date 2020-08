Los Ángeles, CA (27 de agosto del 2020) — El fenómeno de la música latina Gerardo Ortiz lanza hoy el video oficial del tema “Callada” una canción romántica escrita en colaboración con el aclamado compositor Jerry Demara.

“Callada” forma parte de su más reciente producción discográfica titulada “Más Caro Que Ayer”, este tema es el cuarto corte que pueden disfrutar acompañado de un visual sensacional. Tras el exitoso recibimiento del sencillo “Otra Borrachera” Ortiz acertó con su lado apasionado una vez más.

En esta ocasión en el video Gerardo da vida a la narración del tema mostrándonos la decepción que le ha causado un amor y deja en claro que no es cabal quedarse callado.

“Si me dices que ya no me amas. Para qué me marcas en las madrugadas. Para qué contestó si no das la cara. Sé que tienes tantas cosas que decir y te quedas callada”

El video clip fue dirigido por el director Víctor Zambrano de la casa productora Zava Films.

En celebración de su prestigiosa y exitosa carrera Gerardo Ortiz, actualmente se encuentra trabajando en estudio preparando un disco en honor a sus 10 años de trayectoria. Dicha producción será programada a salir el último trimestre de este año.