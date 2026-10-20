Gigantes Con Don Francisco Une Entrevistas, Música y Reencuentros en Univision

La nueva serie de especiales recupera el vínculo del conductor con distintas generaciones y suma a Nitzia Chama como coanimadora.

Gigantes con Don Francisco propone un reencuentro entre la televisión que acompañó a distintas generaciones y las historias actuales de sus protagonistas. La serie de especiales de Univision combina entrevistas, música y sorpresas alrededor del conductor que durante décadas estuvo al frente de Sábado Gigante.

TelevisaUnivision anunció a Nitzia Chama como coanimadora y a Lucero, Luis Fonsi y Memo Ochoa entre los invitados especiales. El formato busca recorrer trayectorias profesionales y momentos decisivos, además de acercarse a la persona que existe detrás de cada figura pública.

Cada programa se construye alrededor de su invitado e incorpora una banda en vivo, material de archivo y encuentros con familiares, amigos o colegas. La propuesta también contempla participación del público en el estudio y juegos con premios.

La compañía situó el inicio de la serie el 11 de octubre y anunció que los episodios completos estarían disponibles en ViX al día siguiente de su emisión en Univision. Para consultar las entregas y la programación vigente, los espectadores pueden acudir a las plataformas oficiales del programa.

El proyecto vuelve al mismo estudio donde se grabó Sábado Gigante. Ese escenario aporta una referencia concreta para quienes reconocen al conductor por el programa de variedades y, al mismo tiempo, funciona como punto de partida para un formato centrado en conversaciones más personales.

Guinness World Records registra a Sábado Gigante como el programa de variedades de mayor duración presentado por el mismo conductor, con una trayectoria de 53 años y 42 días. Su emisión final está fechada el 19 de septiembre de 2015.

Ese antecedente explica parte del peso cultural del regreso. Para muchas familias, Don Francisco está asociado con una rutina compartida frente al televisor; una nueva serie permite recuperar esa familiaridad mientras presenta a los invitados desde otra etapa de sus vidas.

En el anuncio inicial, el conductor describió su retorno como una oportunidad para reencontrarse con la audiencia y con artistas que formaron parte de su historia. La idea central del proyecto une recuerdos de lo vivido con conversaciones sobre identidad, legado y cambios personales.

Gigantes con Don Francisco puede interesar tanto a quienes siguieron el programa original como a espectadores que conocen a sus invitados por la música, el deporte o las redes sociales. El contenido oficial se reúne en Univision y ViX, y la conversación en plataformas digitales utiliza el hashtag #GigantesConDonFrancisco.