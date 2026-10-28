Gloria Molina Grand Park invita a recordar a los seres queridos con altares y una Noche de Muertos gratuita

El centro de Los Ángeles ofrece un espacio de encuentro y memoria con Downtown Día de los Muertos, la celebración gratuita de Gloria Molina Grand Park. La instalación de altares permanece abierta hasta el lunes 2 de noviembre y reúne aportaciones de artistas, familias y organizaciones comunitarias.

La edición 2026 está curada por la artista y educadora Consuelo G. Flores. Bajo un tema dedicado al poder de las historias individuales dentro de la memoria colectiva, el recorrido propone detenerse ante las ofrendas y reconocer las vidas que cada una representa.

Este año también se incorpora un programa de mentoría para artistas emergentes. Ocho participantes trabajan en pequeños altares elaborados en cajas de zapatos que se integrarán al altar comunitario, conectando el aprendizaje artístico con la transmisión de una tradición.

Para quienes buscan asistir a una actividad especial, el domingo 1 de noviembre se realizará Noche de los Muertos, de 3 a 7 p.m. El programa anunciado incluye música, presentaciones culturales, decoración de calaveritas, pintura facial y un mercado de vendedores. Los Negrete Fam figura entre los participantes anunciados.

El parque se encuentra en 200 N. Grand Avenue, en Downtown Los Ángeles. Según el comunicado del organizador, los altares pueden visitarse de 8 a.m. a 9 p.m. La entrada a las actividades es gratuita.

Los visitantes también pueden participar en el homenaje comunitario colocando fotografías, recuerdos y mensajes para sus seres queridos, según la guía de Discover Los Angeles. Antes de salir, conviene revisar grandparkla.org para conocer cualquier cambio en la programación.