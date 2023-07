Graduación del Programa Emprendedor@s en San Bernardino County

SAN BERNARDINO, CALIFORNIA – June 2023. La Asociación de Emprendedor@s en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico de San Bernardino y el Consulado Mexicano de San Bernardino, dieron un reconocimiento a 29 Emprendedor@s locales que se graduaron de la 16ª Generación del Programa Emprendedor@s el pasado 31 de mayo.

Los participantes de esta capacitación empresarial gratuita recibieron asistencia técnica para continuar desarrollando sus negocios en estos tiempos de cambio y a pesar de los cierres causados por la pandemia. El Programa Emprendedor@s sirve a la comunidad hispana monolingüe educando, motivando, empoderando y ayudando a desarrollar habilidades de liderazgo y de negocios.

El programa consistió en 8 módulos semanales consecutivos, dirigidos por Mónica Robles, Presidenta y Fundadora de la Asociación de Emprendedor@s, quien también es Coach Internacionalmente Certificada con el JMT (John Maxwell Team).

Al principio de la ceremonia, Robles presentó a diferentes funcionarios y representantes del Condado de San Bernardino, quienes dirigieron algunas palabras a los graduados. Entre los invitados se encontraban el Cónsul Adjunto Carlos Giménez, Ryan Niesen, Gerente del Departamento de Desarrollo Económico de SB, el Miembro del Consejo Damon Alexander, Karen Suárez, Directora de Uplift San Bernardino, y Jonathan Escobar, Gerente Comunitario de JPMorgan Chase.

Los nuevos Emprendedor@s tuvieron oportunidad de compartir su “Diálogo del Elevador” y escuchar al orador de la clase, Alan Gloria, antes de empezar la procesión de la graduación. Los graduados recibieron certificados del Consulado Mexicano, la Ciudad de San Bernardino, el Departamento de Desarrollo Económico de SB y la Asociación de Emprendedor@s, así como una membresía de 3 meses gratis para esta organización.

Los graduados tuvieron oportunidad de presentar sus negocios, productos y servicios durante la Expo de Negocios que se realizó en la segunda mitad del evento. Entre los nuevos negocios había servicios de alquiler de fiestas y suministro de comidas, jardinería, pastelería, servicios de limpieza, decoraciones para eventos, soluciones de tecnología y servicios de bienes raíces.

Susana Rentería, originaria de México, vio el anuncio para el Programa Emprendedor@s en Facebook y “se comprometió a asistir y dar lo mejor de sí misma” durante la entrevista donde Robles selecciona a los afortunados que participarán en esta capacitación presencial en español. Durante el programa, Rentería se dio cuenta de que en lugar de abrir su propio negocio era mejor apoyar a su esposo con el negocio que habían estado operando por 8 años, DJ Spider Party Rentals. “Este programa no solo me dio las herramientas para que nuestro negocio sea exitoso. Fue más allá porque nos enseñaron cosas emocionales: cómo hablar, cómo dirigirnos a los clientes, cómo vestirnos, cómo hacer publicidad correctamente. Fue una gran oportunidad, no solo para mi negocio sino para mi vida diaria,” dijo Rentería.

Orlando Galindo se registró en el programa motivado por su esposa. “Ella siempre me ha motivado a hacer más para nuestro negocio, a dar un paso más adelante,” dijo Galindo, quien emigró de Jalisco, México, hace 20 años. “Aprendí que es importante creer en uno mismo, que todo lo que te propongas lo puedes hacer,” dijo Galindo, quien registró su negocio, Galindo’s Landscape, gracias a la mentoría recibida durante el Programa Emprendedor@s. “Ahora tengo una visión y la meta de sacar mi licencia para poder hacer trabajos comerciales”.

Para algunos graduados, las enseñanzas de Robles han impactado sus vidas. “Conocía a Mónica en un evento de Lunch n’Learn en Chase Bank y ella me invitó a registrarme en el Programa Emprendedor@s. Hubiera querido conocerla muchos años atrás pero quizá fue el destino. Después de un accidente, estaba deprimida y ella me enseñó a cruzar esa barrera,” dijo Silvia Saravia, fundadora de Chivitas Party Rentals & Catering, con la voz quebrada por la emoción. “Aprendí el poder de las palabras, que los obstáculos son oportunidades, que hay que cambiar nuestra forma de pensar,” dijo la chef salvadoreña de Cocina Internacional y Pastelería. Después de aprender cómo fijar metas específicas y al darse cuenta de que no tenía ningún evento programado para mayo, Saravia se puso la meta de lograr $20,000 en ventas ese mes. “Dos veces llegué tarde a la clase porque tuve eventos todos los días. Sentía que no podía defraudar a Mónica. Puedo reportar con orgullo que no solo alcancé mi meta, sino que logré $35,000 en ventas,” dijo Saravia, quien celebró la inauguración de su negocio en Upland, CA, el 14 de mayo. Su nueva meta es tener su propio restaurante.

Desde el 2016, el Programa Emprendedor@s ha llevado esperanza y apoyo a más de 1,000 Emprendedor@s de habla hispana brindándoles una manera de revitalizar sus sueños de tener su propio negocio en los Estados Unidos.

Para conocer más sobre la Asociación de Emprendedor@s síguelos en sus redes sociales o visita https://www.asociaciondeemprendedores.org/

Photo Credit: Alejandro Michipanero