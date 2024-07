Uno de Cada Cinco Latinos Enfrenta Inseguridad Alimentaria

El Programa Va a Apoyar a Second Harvest Food Bank,

Assistance League of Orange y Families Forward

Grocery Outlet Bargain Market, tienda minorista de valor extremo, lanzó su 14° consecutiva Colecta de Alimentos Independence from Hunger para combatir la inseguridad alimentaria. Finalizando el 31 de julio, la campaña recolectará donativos en efectivo y bolsas previamente preparadas con alimentos no perecederos en las más de 470 ubicaciones de Grocery Outlet, las cuales se distribuirán a las agencias de alimentos locales asociadas. En el área del Condado de Orange, los donativos apoyarán a Second Harvest Food Bank, Assistance League of Orange y Families Forward, entre otras organizaciones sin fines de lucro.

La información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y Feeding America muestra que la inflación está causando un efecto doble en las comunidades de todo el país. A medida que aumentan los precios, el número de estadounidenses que obtienen alimentos de un banco de alimentos ha aumentado a 41 millones o uno de cada seis hogares, pero la cantidad de donaciones a los bancos de alimentos ha disminuido. En la comunidad hispana, uno de cada cinco latinos experimenta inseguridad alimentaria y los latinos tienen el doble de probabilidades de pasar hambre que sus vecinos anglosajones.

Cada tienda Grocery Outlet de propiedad y operación independiente se compromete a retribuir a su comunidad y se ha asociado localmente para ayudar a sus comunidades a proporcionar alimentos nutritivos a las familias.

“En un momento en que los presupuestos son ajustados y las familias de todo el país están trabajando arduamente para poner comida en la mesa, Grocery Outlet está de tu lado. Estamos muy orgullosos del éxito continuo y el crecimiento de nuestra Colecta de Alimentos anual Independence from Hungerâ para apoyar a las comunidades a las que servimos y eliminar la preocupación de dónde obtendrán las familias su próxima comida”, dijo RJ Sheedy, presidente y director ejecutivo de Grocery Outlet. “Nada de esto sería posible sin el compromiso de nuestros empleados, operadores, socios caritativos y clientes. Estamos más que agradecidos por su apoyo para ayudar a acabar con el hambre”.

Por más de 75 años, Grocery Outlet ha estado comprometido a retribuir a las organizaciones comunitarias locales y la campaña Independence from Hunger es una parte integral de su compromiso. Desde su lanzamiento en 2011, los esfuerzos de la campaña han recaudado más de $20 millones en todo el país. Más allá de la campaña Independence from Hunger, la compañía estima que su modelo de negocio puede ahorrar a los compradores hasta un 40 por ciento, en promedio, en comparación con los supermercados convencionales.

Los clientes pueden marcar la diferencia visitando su supermercado local y participando con uno de estos sencillos pasos:

Dona $5, recibe $5. Dona $5 o más en una sola transacción en la tienda o en línea y recibirás un cupón de $5 de descuento en una compra futura de $25 o más.

Compra una bolsa ya lista que contiene una variedad de comestibles seleccionados por la agencia local de alimentos y luego entrégala en el área de recolección ubicada en la entrada de la tienda.

Dona en la tienda en la caja. Los donativos irán directamente a la agencia de alimentos local a la que apoya esa tienda.

Dona en línea visitando com/Donate

“Desde 1946, nuestros valores fundamentales se han construido en torno a nuestro deseo de proporcionar y retribuir a nuestras comunidades locales”, dijo Sheedy. “Nuestros clientes y comunidades son la base de nuestro éxito. Creemos que es importante continuar con nuestra misión final de mejorar vidas”.

Acerca de Grocery Outlet

Con sede en Emeryville, California, Grocery Outlet es un minorista de descuento en rápida expansión y de valor extremo que vende consumibles de marca de calidad y productos frescos a través de una red de tiendas de propiedad independiente. Grocery Outlet tiene más de 500 tiendas en California, Delaware, Idaho, Maryland, Nevada, Nueva Jersey, Ohio, Oregon, Pensilvania y Washington. Grocery Outlet también es dueño de United Grocery Outlet, un minorista de comestibles en liquidación con tiendas en Alabama, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia.