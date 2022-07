Los Latinos Tienen Dos Veces y Media Más Probabilidades de Enfrentar Inseguridad Alimentaria en Comparación con La Comunidad Blanca

El Programa Va a Apoyar a Assistance League of Orange, Orange Senior Center, Westminster Senior Center, Families Forward in Irvine,

y First Christian Church of Huntington Beach Food Pantry Entre Otras Organizaciones Sin Fines de Lucro

Emeryville, Calif. (29 de junio de 2022) – Grocery Outlet Bargain Market, tienda minorista de valor extremo, lanzó hoy su 12° consecutiva Colecta de Alimentos Independence from Hungerâ para combatir la inseguridad alimentaria. Del 29 de junio al 31 de julio de 2022, la campaña recolectará donativos en efectivo y bolsas previamente preparadas con alimentos no perecederos en las más de 400 ubicaciones de Grocery Outlet, las cuales se distribuirán a las agencias de alimentos locales asociadas. En el condado de Orange, los donativos apoyarán a Assistance League of Orange, Orange Senior Center, Westminster Senior Center, Families Forward in Irvine, y First Christian Church of Huntington Beach Food Pantry entre otras organizaciones sin fines de lucro.

Con la inflación en aumento, muchas más familias han acudido a los bancos de alimentos locales en busca de ayuda. Este año, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) estima que hasta 30 millones de adultos y 12 millones de niños viven en hogares con inseguridad alimentaria. En la comunidad hispana, Feeding America informa que los latinos tienen dos veces y media más probabilidades de vivir en hogares con inseguridad alimentaria en comparación con la comunidad blanca. Cada tienda Grocery Outlet de propiedad y operación independiente se compromete a retribuir para proporcionar alimentos nutritivos a las familias necesitadas.

“Cada año, nos sorprende el crecimiento continuo de la Colecta de Alimentos Independence from Hungerâ debido al compromiso de nuestros empleados, operadores, socios caritativos y clientes”, dijo Eric Lindberg, director ejecutivo de Grocery Outlet, Inc. “En Grocery Outlet, nuestra misión es mejorar vidas. Estamos muy agradecidos de poder ayudar a nuestras familias locales a descansar un poco más tranquilos sabiendo que no tienen que preocuparse por dónde obtendrán su próxima comida”.

Durante 76 años, Grocery Outlet ha estado comprometido a retribuir a las organizaciones comunitarias locales e IFH es una parte integral de su compromiso. Desde su lanzamiento en 2011, los esfuerzos de la campaña Independence from Hunger han recaudado casi $14 millones en todo el país. Los clientes pueden marcar la diferencia visitando su supermercado local y participando con uno de estos sencillos pasos:

Dona $5, recibe $5. Dona $5 o más en una sola transacción en la tienda o en línea y recibirás un cupón de $5 de descuento en una compra futura de $25 o más.

Compra una bolsa ya lista que contiene una variedad de comestibles seleccionados por la agencia local de alimentos y luego entrégala en el área de recolección ubicada en la entrada de la tienda.

Dona en la tienda en la caja. Los donativos irán directamente a la agencia de alimentos local a la que apoya esa tienda. Dona $1, $5 o redondea el total de tu pago.

Dona en línea visitando GroceryOutlet.com/Donate.

“Desde 1946, nuestros valores fundamentales se han construido en torno a nuestro deseo de proporcionar y retribuir a nuestras comunidades locales”, dijo Lindberg. “Nuestros clientes y comunidades son la base de nuestro éxito. Creemos que es importante continuar con nuestra misión final de mejorar vidas”.