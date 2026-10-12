Ha*Ash y Elvis Crespo Se Suman a los Premios Billboard de la Música Latina 2026

La ceremonia del 22 de octubre reunirá actuaciones musicales y figuras del entretenimiento en Miami.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 ampliaron su cartel con una nueva lista de artistas que promete reunir distintas generaciones y estilos musicales. Elvis Crespo, Ha*Ash, Jessi Uribe y Paola Jara figuran entre las actuaciones anunciadas para el jueves 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami.

También se incorporan Erick Brian, La Nueva Ola de la Cumbia, Nanpa Básico, Nella, Pututi & Nesty y SANTOS BRAVOS. La selección suma merengue, pop, cumbia, rap y música colombiana a una ceremonia que combinará presentaciones con reconocimientos a los artistas del año.

La nueva lista de presentadores incluye a Becky G, Gilberto Santa Rosa, Lali, Lupillo Rivera, Ana Brenda Contreras, Jacky Bracamontes y Julio Vaqueiro. Carmen Villalobos y Javier Poza conducirán la entrega, anunciada por Telemundo y Peacock a las 8 p. m., hora del Este, y 7 p. m., hora Central. La cobertura de la alfombra azul comenzará una hora antes.

Estas figuras se suman a una primera ronda de actuaciones anunciada en septiembre, integrada por Manuel Turizo, Ozuna, Pablo Alborán y Tito Double P. Carlos Rivera, Chuyin, Kapo, Melymel, RIZA, Víctor Manuelle, Xavi y Yahritza y Su Esencia también forman parte de ese grupo.

La combinación de intérpretes sitúa en un mismo escenario a representantes del pop, la música urbana, los sonidos tropicales y la música mexicana. El cartel permite que la celebración tenga variedad más allá de la entrega de estatuillas y que diferentes públicos encuentren a sus artistas favoritos.

En la competencia, Peso Pluma encabeza la lista con 17 menciones, seguido por Tito Double P con 15 y Fuerza Regida con 12. Karol G lidera entre las mujeres con nueve menciones; Prince Royce suma ocho y Bad Bunny, siete.

La edición entregará premios en 47 categorías e incorpora Artista de los Fans, un reconocimiento elegido por el público. La votación está anunciada en Telemundo.com/VOTA hasta el 22 de octubre a las 8 p. m., hora del Este.

El evento también estará disponible en Universo y la aplicación de Telemundo. Para quienes deseen asistir a Miami, los organizadores ofrecen boletos mediante Ticketmaster. Los espectadores de California deben consultar la guía de su proveedor para confirmar el horario local de la transmisión.