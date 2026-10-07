Herencia de Grandes: El Fenómeno del Regional Mexicano

por | Oct 7, 2026 | Farándula , Portada |

Con millones de reproducciones, cinco categorías como finalistas en los Latin Billboard y localidades agotadas todos los fines de semana, Herencia de Grandes continúa haciendo historia en el género. Su nuevo corte, “Yo y la luna”, vuelve a sorprender a las multitudes.

Los Ángeles, California, 7 de octubre de 2026. Herencia de Grandes continúa consolidándose como uno de los grupos más destacados de la nueva generación del regional mexicano. Con una agenda de trabajo imparable y una creciente presencia en diferentes escenarios, la agrupación está demostrando que su propuesta musical ha llegado para quedarse.

Actualmente, Herencia de Grandes supera los 14 millones de escuchas en Spotify, mientras que su exitoso tema “Ya Borracho” se ha convertido en todo un fenómeno musical, acumulando 388 millones de reproducciones en plataformas y cerca de 399 millones de visualizaciones en YouTube, según las cifras compartidas en el comunicado.

A este impresionante éxito se suma uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria: Herencia de Grandes figura como finalista en cinco categorías de los Latin Billboard, colocándose entre los artistas más destacados de la música regional y reafirmando el impacto que está teniendo en su género musical.

Una Agenda Imparable y Localidades Agotadas

El crecimiento del grupo no se detiene. Su agenda de trabajo se encuentra completamente activa, con presentaciones y compromisos que reflejan la gran demanda que existe por su música y que lo mantienen recorriendo distintos escenarios.

La agrupación agota localidades todos los fines de semana, una muestra de la conexión que ha construido con sus seguidores y del interés que despierta su propuesta dentro del regional mexicano.

A este momento de crecimiento se suma “Yo y la luna”, su nuevo corte, que vuelve a sorprender a las multitudes y forma parte de esta etapa de consolidación para Herencia de Grandes.

Ver el video compartido por la agrupación.

Con millones de reproducciones, importantes reconocimientos y una conexión cada vez mayor con el público, Herencia de Grandes está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del género que representa.

El fenómeno apenas comienza y Herencia de Grandes está decidido a seguir dejando huella.

Más Acerca de Rancho Humilde

Rancho Humilde es un sello discográfico con sede en la ciudad de Los Ángeles, California. Fue fundado en 2008 por Jimmy Humilde, José “J.B” Becerra y Roque Venegas como una empresa productora de espectáculos, y se convirtió tres años después en compañía disquera.

Rancho Humilde es la casa de más de un centenar de artistas, entre los que sobresalen nombres de importantes y consolidadas figuras de la música mexicana urbana como Oscar Maydon, Junior H, Natanael Cano, Fuerza Regida y Herencia de Grandes.

Estos artistas comparten una misma visión: entender la tradición de la música regional mexicana e interpretarla para una generación de fanáticos jóvenes, cuya base inicial fueron mexicoamericanos de segunda y tercera generación, y que hoy goza de una popularidad extendida en toda la comunidad latina a nivel global.

Según el comunicado, la presencia digital de Rancho Humilde incluye:

YouTube: 11.3 millones de suscriptores y “13 billones de visualizaciones”, cifra expresada así en el material de prensa.

11.3 millones de suscriptores y “13 billones de visualizaciones”, cifra expresada así en el material de prensa. Instagram: 2.3 millones de seguidores.

2.3 millones de seguidores. TikTok: 2.5 millones de seguidores y 28.3 millones de “me gusta”.

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Fuente: Comunicado de Star Media Consulting.