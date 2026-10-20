Heritage Museum Celebrará el Día de Muertos Con Una Ofrenda Comunitaria en Santa Ana

El encuentro gratuito del 1 de noviembre reunirá entretenimiento, artes y una ofrenda que permitirá recordar a familiares y mascotas fallecidos.

Heritage Museum of Orange County prepara una celebración gratuita del Día de Muertos para el domingo 1 de noviembre de 2026, de 5 a 9 p. m. El encuentro tendrá lugar en 3101 W. Harvard St., Santa Ana, y reunirá a la comunidad alrededor de una ofrenda compartida.

El programa anunciado incluye entretenimiento en vivo, comida, vendedores, artes y manualidades. La entrada gratuita facilita que las familias se acerquen a una tradición que combina memoria, creatividad y convivencia, aunque cada consumo o compra debe consultarse con sus respectivos participantes.

Una de las invitaciones del museo es enviar fotografías de familiares y mascotas fallecidos para incorporarlas a la ofrenda. La institución ofrece un formulario en tinyurl.com/hmocddlm26; quienes deseen participar pueden revisar allí las instrucciones de envío.

Heritage Museum es un centro de historia cultural y natural dedicado al patrimonio de Orange County. Su terreno incluye una plaza histórica y edificios de finales del siglo XIX, entre ellos Kellogg House, construida en 1898, y Maag Farmhouse, terminada en 1899.

El sentido de las ofrendas está ligado a las prácticas de comunidades indígenas de México. UNESCO explica que estas celebraciones conmemoran el retorno temporal de familiares fallecidos y que las familias preparan alimentos, flores, velas y otros elementos vinculados con sus seres queridos.

Las comidas favoritas y los objetos elegidos para los altares ayudan a expresar afecto y continuidad entre generaciones. La celebración reúne prácticas comunitarias y familiares que cambian de una región a otra; no existe una sola forma de recordar ni una decoración idéntica para todos los hogares.

Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos fueron inscritas en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ese reconocimiento destaca su valor como tradición viva, transmitida y recreada dentro de las comunidades.

En Santa Ana, la ofrenda del Heritage Museum propone llevar esa memoria a un encuentro abierto al público. Las actividades artísticas y la convivencia acompañarán el recuerdo de quienes ya no están, ofreciendo un espacio para compartir historias con niños, jóvenes y adultos.

La cita está anunciada para el 1 de noviembre, de 5 a 9 p. m. Para consultar novedades del programa o resolver preguntas sobre la participación en el altar, el museo publica información en heritagemuseumoc.org y atiende en el teléfono 714-540-0404.