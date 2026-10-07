Hilary Duff llevará su ‘Lucky Me Tour’ a Sudamérica por primera vez

Hilary Duff confirmó una nueva etapa de su regreso a los escenarios con 32 fechas adicionales de su “The Lucky Me Tour”, recorrido que incluirá por primera vez presentaciones en Sudamérica. La expansión de la gira contempla conciertos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y llevará a la cantante a Puerto Rico, Brasil, Argentina y Chile durante agosto de 2027.

La artista inició esta gira en junio de 2026, en su primera gira mundial como cabeza de cartel en casi dos décadas. Tras cumplir compromisos en Estados Unidos, Duff continuará con presentaciones en Nueva Zelanda y Australia hasta finales de octubre. Posteriormente, retomará el recorrido en enero de 2027 con espectáculos programados en Canadá y México. El tramo latinoamericano comenzará el 10 de agosto de 2027 en San Juan, Puerto Rico, donde la cantante actuará en el Coliseo de Puerto Rico.

La primera parada sudamericana será São Paulo, Brasil, el 13 de agosto, en el Espaço Unimed. Luego, el 17 de agosto, llegará a Buenos Aires, Argentina, para presentarse en el Movistar Arena. El recorrido continuará el 20 de agosto en Santiago de Chile, donde ofrecerá un concierto en el Santander Arena.

Antes de llegar a Latinoamérica, Duff desarrollará una extensa etapa europea.

El recorrido comenzará el 7 de mayo de 2027 en Madrid, en el Movistar Arena, y continuará por Milán, Berlín, París, Bruselas, Ámsterdam, Colonia, Copenhague y Estocolmo.