Holiday Faire reunirá a cerca de 100 artesanos en el Great Park de Irvine

por | Oct 28, 2026 | Comunidad , Portada |

Las compras de temporada tendrán una alternativa centrada en el trabajo de artistas y artesanos en Irvine. Arts in Irvine anunció la edición número 44 de Holiday Faire para el sábado 7 de noviembre, de 10 a.m. a 4 p.m., en el Great Park.

La feria ocupará el Palm Court Arts Complex y Hangar 244, donde se reunirán aproximadamente 100 artistas, creadores y artesanos locales. Los visitantes podrán encontrar obras de arte, cerámica, joyería, artículos de decoración y otros regalos hechos a mano.

El encuentro también contará con música de temporada en vivo. Además de recorrer los puestos, el público tendrá la oportunidad de conocer a los creadores de las piezas y apoyar a la comunidad artística local mediante sus compras.

La entrada es gratuita, está abierta al público y no requiere registro previo, según el comunicado municipal. El Great Park se encuentra en 8000 Great Park Boulevard, y la ciudad recomienda utilizar el estacionamiento Lot 2.

Para quienes buscan regalos con una historia detrás, la visita puede ser una oportunidad de preguntar por los materiales, el proceso de elaboración o los cuidados de cada pieza. Conviene llevar una lista de compras y establecer un presupuesto antes de recorrer la feria.

La relación de vendedores y el mapa del evento pueden consultarse en artsinirvine.org/holidayfaire. Revisarlos antes de salir facilitará ubicar los puestos de interés y planear el recorrido por las áreas participantes.