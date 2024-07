Miami, FL – A veces, el amor no es suficiente. Bajo esa premisa, la cantante Indy Fontaine presenta el video oficial del sencillo “El Amor No Alcanza”, una desgarradora balada que retrata la complejidad del amor no correspondido. Mira el video oficial de “El Amor No Alcanza” acá.

El tema es parte de su álbum debut, “Moments Of My Life”, y sigue una serie de lanzamientos que ha realizado la artista desde inicios de año.

El video clip dibuja la tensión dentro de una pareja, desde la indiferencia compartiendo una misma cama, hasta la incomodidad dentro de una noche de copas. Indy es la encargada de expresar, a través de la música, los sentimientos de una mujer que se debate entre apostar por la relación o dejarlo todo.

“Me tomé un tiempo para decidir hacer el video porque, aunque la historia de mi canción no era mía, me afectaba emocionalmente lo que vivían los protagonistas reales. Gracias a mi audiencia y a los mensajes que recibí sobre historias similares, decidí llevar la historia a imagen. La inspiración vino de una pareja cercana que pasaba por un momento difícil. Hoy, con el mundo al alcance de todos, es fácil distraerse con los teléfonos y separarnos aunque estemos cerca. Quería que el video reflejara esto y, con suerte, convencer a algunos de dejar sus teléfonos. Si salva una relación, habrá valido la pena para mí”, nos cuenta Indy.

La producción audiovisual fue grabada en Cuba, bajo la dirección de Michel Hernández. En el video, Indy continúa demostrando su virtuosismo musical, no solo en el canto, sino también en la interpretación de instrumentos como el piano y la flauta.

El tema es un testimonio de la capacidad excepcional de Indy para combinar melodías conmovedoras con letras significativas, creando una experiencia poderosa y emotiva para sus oyentes.

En su primer disco, “Moments Of My Life”, Indy trabajó con Mike Fahey, quien contribuyó con elementos de producción y se encargó de la ingeniería y mezcla. Beth Cohen coprodujo la interpretación vocal de Indy en algunas de las canciones en inglés, y Pete Lyman de Infrasonic Sound masterizó el álbum.

“El Amor No Alcanza” se une a “Odiar y querer”, “Eres Luz”, “Devil in Angel Skin”, “El Amor No Alcanza”, “Capricho de Dos” y “Is This Love”, anteriormente lanzados y cuales han logrado sonar en las radios de diferentes países incluyendo México, España y Argentina, así como “Paula de Abril”, una canción con una carga personal en donde Indy expresa su gratitud y amor por su hija.

A inicios de año, Indy realizó un regalo a su tierra, Cuba, con el lanzamiento en formato físico de su primer disco. Recientemente, Indy agotó una presentación en el Teatro Hall del Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana.