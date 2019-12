La etapa de Las Batallas ha comenzado, durante la sexta emisión de La Voz Kids, donde fueron develados los nombres de los primeros seis semifinalistas de esta convocatoria de talento: Ángela Martínez, Evelyn Yuridia Colín, Nicole Florencia, Enya Meraz, Daniel Orlando y Valeria Victoria.

En esta etapa de la eliminatoria, los coaches contaron con la aportación de grandes figuras de la música: Lucero trabajó junto a Fanny Lú, Carlos Rivera tuvo el consejo de Manuel y Julián Turizo, mientras que Melendi recibió el apoyo de Natalia Jiménez.

Los coaches dividieron a sus equipos en ternas, de las cuales resultó un solo vencedor y anoche se presentaron las primeras seis batallas de la competencia.

La velada arrancó con los integrantes de Carlos Rivera, el primer trío estuvo integrado por Daniela y Lirian Escárcega (Caborca, Sonora), Ángela Martínez (Tijuana, Baja California) y Gael López (Silao, Guanajuato), juntos interpretaron Tatuajes y, tras la deliberación de su coach, Ángela se coronó triunfadora.

Para la segunda batalla, Melendi eligió tres cartas fuertes de su equipo: Keira Juárez (Cancún, Quintana Roo), Farah Justianini (Morelia, Michoacán) y Nicole Florencia (Estado de México), juntas interpretaron 1, 2, 3 y luego de poner a bailar a todos los presentes, el cantante español se quedó con Nicole.

Enseguida, Lucero escogió a Miguel Segovia (Ejido Cuauhtémoc, Veracruz), Evelyn Yuridia Colín (Atizapán de Zaragoza, Estado de México) y Leslie Guzmán (Guadalajara, Jalisco) para interpretar en el escenario de La Voz Kids Ya no vives en mí. Su actuación dejó a su coach entre lágrimas y, luego de reflexionar, se quedó con Evelyn.

La siguiente terna estuvo conformada por Evelyn Flores (Mazatlán, Sinaloa), Karol Saucedo (Monterrey, Nuevo León) y Enya Meraz (Cuauhtémoc, Chihuahua), ellas hicieron suyo el tema Culpable o no y al final Carlos Rivera nombró a Enya como la vencedora de la batalla.

La batalla 5 fue una de las más emotivas de la noche y en ella se enfrentaron Daniel Orlando (Playa del Carmen, Quintana Roo), Andrea Sofía (Apodaca, Nuevo León) y Yireth Jáquim (Tezuitlán, Puebla), quienes presentaron Too good at goodbyes y, aunque resultó un ensamble muy parejo, de acuerdo a palabras de Lucero, sobresalió la intervención de Daniel y así fue como el participante quintanarroense avanzó en la competencia.

En el último enfrentamiento, Melendi subió al escenario a Valeria Victoria (Guadalajara, Jalisco), Nathaly Basulto (Guadalajara, Jalisco) y Ulises Díaz (Escape de Lagunillas, Chietla, Puebla), juntos cantaron Mi forma de sentir y, para sorpresa de Valeria, ella fue la ganadora.

Esta nueva etapa de La Voz Kids también estuvo aderezada con la participación musical de Melendi, quien cantó a dueto con Natalia Jiménez Destino o casualidad, uno de sus temas más exitosos. En este primer programa de batallas, cada coach ya definió a sus dos primeros semifinalistas. Quedan dos batallas más y al término los equipos quedarán reducidos a seis elementos cada uno.