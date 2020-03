Como una institución dedicada a combatir el cáncer, la diabetes y otras enfermedades que amenazan la vida, City of Hope está abordando la nueva amenaza del coronavirus en varios frentes, incluido el desarrollo preclínico de una vacuna contra el coronavirus.

«Dada la urgencia de esta pandemia, City of Hope está empleando su vasta experiencia en el uso del sistema inmune para combatir infecciones virales», dijo Don Diamond, Ph.D., inmunólogo viral del Departamento de Hematología de City of Hope. “En particular, los hematólogos de City of Hope tratan con éxito una gran cantidad de infecciones a las que los receptores de trasplantes de médula ósea/células madre y otros pacientes con cáncer inmunocomprometido pueden exponerse durante su tratamiento. Así que City of Hope tiene la experiencia en la investigación y el tratamiento de algunas de las peores infecciones virales que existen «.

City of Hope desarrolló la vacuna Triplex contra el citomegalovirus (CMV), un tipo de virus del herpes que, similar al coronavirus, puede causar neumonía y otras complicaciones graves en pacientes con sistemas inmunes debilitados. En un ensayo clínico aleatorizado de fase 2, Triplex evitó que el CMV se duplicara sin control en pacientes con trasplante de médula ósea y células madre, y tenían un 50% menos de probabilidades de desarrollar complicaciones de salud relacionadas con el virus que los pacientes que no tomaron Triplex.

Utilizando esos datos y otras investigaciones inmunológicas, el objetivo de Diamond es desarrollar una vacuna COVID-19 utilizando una plataforma única. Diamond y su equipo planean trabajar con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para desarrollar un camino para comenzar potencialmente los ensayos clínicos de fase 1 en seis a ocho meses.

Aquí, Diamond aborda cómo se desarrolla una vacuna, cómo funciona y qué hace que el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus sea único.

¿Cómo se desarrolla una vacuna?

Primero necesitas la secuencia del virus. Debido a que COVID-19 está relacionado con otros virus del mismo tipo, tenemos una gran reserva de información que puede llevarnos a predecir qué antígenos o proteínas del virus serían los más inmunogénicos. Nos basamos en información previa que nos permite comprender a qué los humanos responden inmunológicamente si están infectados con el patógeno o virus real. Entonces podemos hacer esto mediante una especie de ingeniería genética inversa del virus, aislando varias piezas y estudiando en cultivo si el suero humano o las células T pueden reconocer partes del virus. Una vez que haya identificado cuáles son las partes más antigénicas e inmunogénicas del virus, las inserta en un portador. Puede ser un portador de virus benigno, por lo tanto, un virus que no es dañino. O puede usar un transportador no vivo, o un transportador artificial como un nanoportador. Todos estos están siendo investigados en este momento en City of Hope y otras instituciones.

Una vez que se desarrolla la vacuna, ¿cómo funciona?

Las mejores vacunas funcionan para imitar al patógeno sin causar daño. La vacuna debería generar antígenos que, con suerte, preparan al sistema inmunitario para producir anticuerpos y respuestas de células T. Ahora, lo que también necesita de una vacuna es algo llamado durabilidad. Eso es lo más importante porque con lo que cuenta en una vacuna protectora es que, bueno, no puedo vacunarme todos los días de la semana, ¿verdad? Entonces la inmunidad tendrá que durar un tiempo. Así que ese es realmente el elemento clave de una vacuna exitosa. Entonces, el patógeno, en la mayoría de las circunstancias, pero no en todas, le da inmunidad de por vida. Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) le brinda inmunidad de por vida contra estas enfermedades. De niño, usted recibe la vacuna MMR para hacer eso. Entonces, el mismo principio se aplica aquí.

¿Está tratando de desarrollar durabilidad con una vacuna contra el coronavirus, o sería como la vacuna contra la gripe que debe recibir cada año?

La durabilidad sería ideal, pero el desafío es que nadie sabe qué tipo de durabilidad han tenido las vacunas contra el coronavirus. Con el SARS y el MERS, también los coronavirus, fabricaron vacunas, pero el hecho es que los brotes se desvanecieron. Por lo tanto, no podría hacer un ensayo tradicional controlado con placebo para determinar si la vacuna realmente estaba funcionando o no. Por lo tanto, nadie sabe, y nadie sabe si las vacunas que se están investigando actualmente tendrán alguna eficacia a corto o largo plazo hasta que realmente las pruebe en pacientes.

¿Existen desafíos particulares que debe tener en cuenta a medida que desarrolla una vacuna COVID-19?

COVID-19 infecta las células pulmonares y les causa un daño tremendo. Parte de ese daño es causado por el sistema inmune que ataca el virus en los pulmones, causando una tremenda inflamación de los pulmones. Una vacuna protectora estimularía una respuesta inmune para ser montada antes de que el virus se replique en grandes cantidades y cause daño fisiológico.

Otro desafío es que los coronavirus también son virus de ARN monocatenarios, por lo que el potencial de mutación es bastante alto. COVID-19 es aproximadamente un 75% idéntico al SARS y aproximadamente un 50% idéntico al MERS. Por lo tanto, es poco probable que las vacunas hechas para esos virus tengan mucho valor para este. Para empezar, tenemos cierta información, pero estamos investigando más.

¿Cuál es el proceso de la FDA para obtener una vacuna aprobada para uso en pacientes?

Lo que planeamos hacer es comenzar un estudio simultáneo de seguridad animal y solicitar a la FDA que nos permita hacer un estudio de seguridad de fase 1 en humanos. Después de completar con éxito un estudio de fase 1, puede comenzar un estudio de eficacia como un ensayo de fase 2. Las personas que corren el riesgo de contraer la infección recibirían la vacuna o el placebo a doble ciego. Si la vacuna tiene éxito, habrá una mayor protección en el grupo que recibió la vacuna. Esto es lo que hicimos con nuestra prueba de vacuna contra el CMV, y estamos seguros de que podemos hacerlo nuevamente.

¿Qué puede decirnos sobre la vacuna de City of Hope que está desarrollando?

Estamos trabajando muy duro para producir diferentes candidatos y los estudiaremos en varias condiciones para responder las preguntas que se desconocen. No estamos utilizando el patógeno real. Estamos utilizando un operador e hicimos versiones sintéticas de los antígenos, y lo estamos insertando en un operador, lo que se conoce como una estrategia de subunidad. City of Hope inicialmente desarrollará la vacuna, pero en algún momento esperamos tener un socio comercial.

Por último, como inmunólogo viral, ¿qué consejo tiene para el público en general acerca de mantenerse saludable?

Las personas deben seguir las recomendaciones del Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en particular el distanciamiento social. Lo que California ha hecho hasta ahora, ordenar a sus 40 millones de residentes que se queden en casa, debería ayudar a evitar que el COVID-19 se propague si todos se adhieren al distanciamiento social y otras recomendaciones que se están haciendo.

Fuente: https://www.cityofhope.org/ – Por: Letisia Marquez | March 24, 2020

Imagen Crédito: Pixabay.com