Irvine invita a la comunidad a decidir el futuro de sus bibliotecas

¿Qué necesitan las bibliotecas de Irvine para servir mejor a sus habitantes durante los próximos veinte años? La ciudad mantiene abierta una consulta comunitaria para conocer las prioridades de quienes utilizan estos espacios y de quienes podrían aprovecharlos en el futuro.

Los residentes pueden participar hasta el 30 de noviembre mediante la encuesta del Library Master Plan. Sus respuestas ayudarán a orientar decisiones sobre instalaciones, programas, tecnología, personal y funcionamiento del sistema municipal de bibliotecas.

El cuestionario aborda temas concretos: frecuencia de las visitas, oportunidades para niños y adolescentes, espacios para estudiar, acceso a tecnología y actividades que permitan conectar con otras personas. También ofrece la posibilidad de comentar qué funciona y qué debería cambiar en las sucursales Heritage Park, Katie Wheeler y University Park.

Según la presentación de la encuesta, responderla toma aproximadamente entre cinco y diez minutos. La página municipal del proyecto ofrece traducciones, incluida una versión en español, para facilitar la participación de distintas comunidades.

Además del formulario en línea, la ciudad está recogiendo opiniones mediante encuestas presenciales temporales en las tres bibliotecas. El objetivo es incorporar experiencias de usuarios con necesidades diferentes, desde familias con niños pequeños hasta estudiantes, trabajadores y adultos mayores.

La elaboración del plan está a cargo de Group 4 Architecture y se prevé que concluya en diciembre de 2027, aunque el calendario puede cambiar. Las aportaciones de la comunidad formarán parte del proceso de análisis.

Para participar, los interesados pueden ingresar al sitio de Irvine Public Library y buscar la sección dedicada al Library Master Plan. Es una oportunidad para señalar qué servicios y espacios consideran prioritarios antes de que se definan las recomendaciones.