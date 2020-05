Jona Camacho se presenta al público como un artista multifacético, es un compositor que ha demostrado tener la facilidad de aproximarse al ambiente musical moderno con el género R&B / Soul (Rhythm and Blues). Su capacidad multi-instrumentalista le permite producir materiales nuevos y sofisticados, musicalmente ablando, un complemento que le integra a la creciente industria musical en una etapa que le permite conectarse al público en el momento más apropiado. Hoy en día la armonía es más necesaria y la música de Jona Camacho es un aliciente para el público que libera la batalla contra una pandemia y la insolación en casa.

Un álbum que nos sorprende y nos da a conocer el nuevo rostro de un artista colombiano que ha dado un giro a la manera de escuchar música internacional, una aculturación que ofrece lo mejor de dos idiomas.

Para Jona Camacho el desarrollo de este esté álbum representa un paso más en su carrera, pero como él nos indica, no se trata de números, más bien es la posibilidad que el público le otorga para presentar una producción, una oportunidad que le transmite la energía necesaria para continuar en su carrera.

En esta ocasión la colaboración de talentos reconocidos no podía faltar y a continuación te damos a conocer algunos nombres de participantes en “MOMENTO” álbum;

Cabe mencionar que los trece temas que componen este álbum son de la composición y producción del propio Jona Camacho. El más reciente sencillo ya se encuentra rompiendo records de visualización en las principales plataformas, el video oficial del sencillo “Te Choca-Te Checa” logro más de un millón de visitas en YouTube a pocos días de su presentación.

“estoy muy contento con la respuesta de la gente y me encanta su participación es algo gratificante y sé que es muy importante, por otro lado, la verdad, creo que le he perdido un poco la importancia a los números, creo que hoy en día la validez y la calidad no lo da la misma música más bien la cantidad de números, y siento algo en contra de eso, digamos que toda la cantidad de números que pueda tener una canción de artistas grandes, pudieran no ser reales, entonces le perdí un poco el amor a esto. También te puedo decir que amo los comentarios, esos views que tengo y sé que están creciendo y son de corazón. Entonces no importan los números, lo importante es la gente que me está siguiendo, el público que me escribe, esto nos da más interacción y eso lo hace la música, esa es la parte que me encanta, el contacto con la gente”