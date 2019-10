Jorge ‘Coque’ Muñiz no quiere quedarse en la zona de confort con sus clásicas baladas y se atrevió a realizar el álbum titulado Con la gente que me gusta, el cual integra éxitos de todos los tiempos. Con el objetivo de llegar a distintas audiencias, el músico interpreta “Despacito”. “Es una belleza «Despacito», en los últimos años la canción ha sido muy exitosa, es ideal para la fiesta, todo el mundo se siente bailador. Nuestro arreglo es increíble, es un atrevimiento, nadie la había hecho en rumba; no es fácil por qué se toca un género que no debe probarse si no se tiene el conocimiento, me gusta mucho”, dijo.

El músico decidió incluir una versión del tema en su nuevo material discográfico en donde experimenta con flamenco y toques latinos, una mezcla ideal para personas que gozan de comprar un disco y bailar. “Hay un enorme público al que le gusta ir todavía a comprar un disco y tengo que cantarles lo que a ellos les guste, no lo que a mi me guste. En este disco hay temas recientes, pero hay otros que tienen al menos cuarenta años.», comentó. Jorge ‘Coque’ Muñiz indicó que hay gente que no suele «bajar de la red» música y es a ellos a quienes quiere llegar.