El festival de cine Sunscreen Film Festival West en Los Angeles, California presentará el cortometraje «Cata» este viernes 12 de noviembre a las 15:30 horas. «Cata» es la película más reciente del director guatemalteco Carlo Tonda.

El drama romántico cuenta la historia de Rubén, un poeta desesperado que, después de décadas de intentar olvidar, revive el último día de un amor de verano.

El cortometraje ha recibido diversas selecciones de festivales de cine alrededor del mundo, incluyendo el Fondo de Directores Emergentes en Beijing, China, el Festival Internacional De Cine en Buenos Aires, Argentina, y el Festival Ícaro Centroamérica.

Por su parte, Carlo Tonda es un cineasta galardonado que vino a los Estados Unidos para buscar la representación de las minorías en los medios. Tiene su sede en Los Ángeles, CA, donde ha trabajado con marcas y compañías de producción de todo el mundo, como Urbanflix, E!News, Regal Cinemas, Coca-Cola, Facebook y Lady Gaga. Su siguiente proyecto será su primer largometraje titulado «All Your Mistakes and Some of Mine» (Todos tus errores y algunos de los míos). Una adición más a su repertorio de dramas románticos que elabora más en los temas tratados en «Cata».

En una entrevista con la revista ShoutOut LA, Carlo Tonda describió la inspiración y los eventos de su vida real que, con el tiempo, se convirtieron en el cortometraje. Para su sorpresa, él explica, este es el proyecto que más renombre le ha aportado, a pesar de que es el más barato que ha hecho, y que fue filmado durante la cuarentena.

Boletos para la proyección de «Cata» están a la venta en el siguiente enlace: https://filmfreeway.com/SunscreenWest/tickets