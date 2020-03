Viernes, 27 de marzo de 2020 – Jr. Salazar, joven originario de California pero con raíces 100% mexicanas, estrena hoy, en todas las plataformas digitales, su nuevo sencillo, “Me He Dado Cuenta”, un tema de la autoría de Román Coronado.

“Todas las noches las paso en vela, y contemplando a las estrellas, y en mi ranchito una guitarra se escucha triste por tantas penas, me he dado cuenta que mi vida sin ti ya no es nada…” (Me He Dado Cuenta).

El video oficial de esta canción ranchera fue grabado en Tamazula, JAL., y banda “La Grande del Pueblo” fue la encargada de acompañar musicalmente a Jr. Salazar.

Jr. Salazar es un artista a quien le gusta estar en constante movimiento, es por eso que ya se encuentra trabajando en su próximo álbum en donde incluirá corridos y canciones rancheras. Muy pronto sabremos su fecha de estreno.