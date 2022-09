Juanes celebra su cumpleaños número 50 con el libro 1,576,800,000 Segundos

Después de cerrar su exitosa gira en Europa, Juanes emprenderá el segmento latinoamericano de “Origen”

Los Ángeles, California (Agosto 9, 2022). Hoy el ícono del rock latino y ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, JUANES, celebra su cumpleaños número 50 con el estreno de 1,576,800,000 segundos, su nuevo y cautivador libro en el que brinda detalles de su vida y su exitosa carrera.

Escrito por el periodista colombiano Diego Londoño y publicado por Penguin Random House Grupo Editorial, es un brillante testimonio de los 1,577,836,800 segundos que su protagonista ha vivido. Con una prosa vívida, el libro recoge los recuerdos que han forjado la vida de Juanes y su impresionante carrera hasta el día de hoy.

Desde sus humildes comienzos como Juan hasta su ascenso como Juanes, uno de los artistas más prolíficos de todos los tiempos, el libro explora su increíble viaje, como hombre y como una figura pública que ha sabido ganarse el respeto de todos, que ha hecho sus sueños realidad y que ha alcanzado el éxito en los escenarios del mundo.

Al mismo tiempo, 1,576,800,000 segundos le recuerda a los lectores que lo mejor aún está por venir para este legendario cantante, compositor y filántropo, que ha dejado una huella profunda en el mundo a través de su música, su visión y sus esfuerzos humanitarios de innumerables maneras.

1,576,800,000 segundos estará disponible desde hoy en Colombia, desde el 31 de agosto en Ecuador, el 1 de septiembre en México y el 13 de septiembre en Estados Unidos. La presentación oficial del libro se llevará a cabo en el Auditorio Ernesto Bein del Gimnasio Moderno en Bogotá, Colombia, el 6 de septiembre.

Además de celebrar el estreno de estas crónicas de su vida, Juanes acaba de cerrar por todo lo alto su aclamada gira “Origen” por Europa, que lo llevó a presentarse en España, Suiza, Alemania, Francia y el Reino Unido. Tras cautivar a las audiencias europeas con las historias y las canciones personales que forman parte de su galardonado disco homónimo y con el que regreso a sus raíces musicales, el visionario artista se prepara para llevar su gira a los fanáticos de América Latina. Por otro lado, el cantante ya se encuentra trabajando en su próximo disco.

Nacido y criado en Medellín, Colombia, Juanes es sin duda el artista de rock latino más reconocido del mundo y un defensor del cambio social. Aclamado por TIME como “una de las 100 personas más influyentes del mundo” y por The New York Times como “el cantautor más popular de América Latina … un poeta conmovedor con guitarra eléctrica”, Juanes es el único artista con DOS canciones en el listado “Top-5 Latin Pop Songs of All-Time” de Billboard, 12 sencillos que han alcanzado el primer lugar en EE. UU., docenas de apariciones televisivas, incluyendo la transmisión de los Grammys, el Desfile de Día de Gracias de Macy’s, The Tonight Show y más. Además, ha acumulado la impresionante cifra de VEINTISIETE premios GRAMMY y Latin GRAMMY. Conocido por un sonido propio que combina un amor profundo por el rock y el pop con canciones inteligentes y multidimensionales y un respeto reverencial por los ritmos folklóricos y nativos de su Colombia natal y de América Latina, Juanes ha vendido millones de discos alrededor del mundo y ha sido nombrado “Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación” en reconocimiento a su “talento creativo, sus esfuerzos humanitarios sin precedentes, su apoyo a los artistas emergentes y sus aportes filantrópicos al mundo”.