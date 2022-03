El selecto grupo de personalidades globales, representando lo mejor de sus regiones, de los Estados Unidos, Italia, España, Colombia, y Croacia, será parte del evento inspirador que honrará el trabajo de algunos de los creadores de paz más impactantes de la actualidad.

Washington, DC, 21 de febrero de 2022- Un selecto grupo de las personalidades más reconocidas del mundo se unirá a los Premios Internacionales de la Paz del 2022, presentados por PeaceTech Lab, la organización sin fines de lucro fundada por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos. El evento global rinde homenaje al trabajo de los líderes mundiales en compasión, innovación y creación de cambios para promover la paz, la prosperidad y la justicia en todo el mundo. La ceremonia se transmitirá el domingo 27 de febrero de 2022 a las 8:00 p.m. EST. Regístrese para verlo en: internationalpeacehonors.org.

Los homenajeados de este año incluyen al actor, director y activista social Forest Whitaker; presidente de MasterCard, Ajay Banga; el cantautor humanitario y ganador del Latin GRAMMY® Juanes, el exvicepresidente de Innovación y Tecnología de IBM Nicholas Donofrio; creador de ‘Humans of New York’, Brandon Stanton; Activista Indígena y Ambientalista Tokata Iron Eyes; y la presidenta y directora ejecutiva de Advanced Micro Devices, Dra. Lisa Su.

“Es realmente una lección de humildad contar con el apoyo de tales visionarios y modelos a seguir para los Premios Internacionales de la Paz de este año. Mi esperanza es que su ejemplo encienda una llama dentro de cada uno de nosotros, sabiendo que podemos marcar la diferencia con la tecnología que se encuentra en nuestros hogares, vecindarios, escuelas y lugares de trabajo. Ese es el poder y la promesa de peacetech”, declaró Sheldon Himelfarb, presidente y director ejecutivo de PeaceTech Lab. “Esta es la Generación PeaceTech.”

El evento será presentado por Rosario Dawson, una pionera cuya carrera abarca dos décadas y múltiples industrias. Actualmente protagoniza la serie limitada Dopesick, que actualmente se transmite en Hulu. Dawson es también una estimada activista social que cofundó Voto Latino.

El aclamado violonchelista croata HAUSER interpretará el clásico Schubert – Serenade. El trío de pop operístico italiano IL VOLO interpretará una versión acústica de una de las bandas sonoras más populares de Mo Morricone SE (Nuovo Cinema Paradiso) arreglada exclusivamente para la noche. También adornando el prestigioso escenario virtual, la potencia española Buika. La cantautora multilingüe ganadora del GRAMMY® dará una serenata a los homenajeados con su apasionada fusión de jazz, flamenco, rock, sonidos africanos y afro caribeños. Y también, el cantautor colombiano ganador del GRAMMY® Fonseca, interpretará “Eres mi Sueño”, (You are my dream).

Apariciones especiales del 42° Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton; La acreedora del Premio Nobel de la Paz, Tawakkol Karman; el Co-Padre del Internet y galardonado de los Premios Internacionales de la Paz 2021, Vint Cerf; y la bailarina principal del American Ballet Theatre, Misty Copeland, entre otros.

“Tener un grupo tan legendario de personas, que por derecho propio han tenido un impacto sobresaliente en la filantropía, las artes y la sociedad en general, y que entienden los sacrificios personales requeridos de cada uno de nuestros homenajeados para lograr el cambio, es más allá de lo que podríamos haber esperado. Estoy feliz de contar con su apoyo y espero logremos una ceremonia memorable e inspiradora”, dijo MariaEsmeralda Paguaga, productora ejecutiva de los Premios Internacionales de La Paz.

Los Premios Internacionales de la Paz son posibles gracias a la generosidad de sus patrocinadores y donantes: MasterCard, BNY Mellon, The MITRE Corporation, Microsoft, Pitney Bowes, Liberty Mutual Insurance, Ernst & Young, Mercator XXI, KUDO, Wipro y Alliance for Peacebuilding.

Siga a @internationalpeacehonors para obtener más información.