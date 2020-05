Kate del Castillo nominada a los premios Drama Desk, The Drama League Awards y Lucille Lortel

Kate Del Castillo es la primera actriz mexicana en ser nominada a tres prestigiosos premios de teatro de Nueva York por su actuación en «The Way She Spoke».

La estrella de cine y televisión bilingüe, nacida en México, ofreció una actuación extraordinaria en el histórico teatro Minetta Lane, a las afueras de Broadway, con la obra teatral «The Way She Spoke», donde interpretó a catorce personajes diferentes mientras se enfrentaba a treinta años de feminicidios sistemáticos en Ciudad Juárez, México: la ciudad que mata a mujeres y niñas. La obra fue dirigida por Jo Bonney, escrita por Isaac Gómez y producida por Audible. Aquí la lista de premios a los que ha sido nominada.

Premios Drama Desk (65ª edición anual)

Mejor actuación en solitario, los premios Drama Desk son votados y otorgados por críticos de teatro, periodistas, editores, editores y emisoras que cubren teatro. Los premios reconocen el trabajo de producciones de Broadway, Off Broadway y Off-Off Broadway y se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2020.

The Drama League Awards

El Premio a la Interpretación Distinguida, estos premios se crearon en 1922 para honrar producciones y actuaciones distinguidas tanto en Broadway como fuera de Broadway. La presentación de los Premios de The Drama League se retrasará debido a la continua respuesta de la ciudad a la pandemia de COVID-19 y regresará en una fecha apropiada.

Premio Lucille Lortel

Premio a la Exposición Individual Excepcional. Estos premios reconocen la excelencia en el teatro Off-Broadway de Nueva York. Los premios llevan el nombre de Lucille Lortel, actriz y productora de teatro. Existen desde 1986, y fueron transmitidos en vivo el 3 de mayo.

La actriz bilingüe de origen mexicano Kate Del Castillo demuestra su versátilidad con muchas actuaciones aclamadas por la crítica. Kate ha actuado en más de veintisiete películas, once obras de teatro y nueve telenovelas desde su primer papel a los 9 años.

La película ¨Under the Same Moon¨, que ha sido aclamada por la crítica, recibió una gran ovación en el Festival de Cine de Sundance. Por esta misma cinta, Del Castillo fue nominada como mejor actriz al premio Ariel (Premio de la Academia Mexicana). Otras proyectos en los que ha participado incluyen ¨Trade¨ junto a Kevin Kline; Julia, donde coprotagonizó junto a Tilda Swinton, e hizo el papel de una esquizofrénica alcohólica; ha interpretado a «La Muerte» en El libro de la vida de Guillermo Del Toro, nominada al Globo de Oro; interpretó un papel clave junto a Idris Elba en la exitosa película ¨No Good Deed¨; y protagonizó junto a Antonio Banderas y Juliette Binoche ¨The 33¨, una película basada en la verdadera historia de los mineros atrapados en chile. Del Castillo también ha actuado como invitada en varias series de televisión incluyendo Weeds, Grimm, Dallas y Jane the Virgin, entre otras.

Más recientemente, Kate alcanzó ratings de oro con la tan esperada segunda temporada de ¨La Reina del Sur¨ para Telemundo y Netflix, al igual que con Ingobernable 2, y ¨The Day I Met El Chapo¨, ambos proyectos producidos por ella, también protagonizó el éxito de taquilla mundial Bad Boys For Life junto a Will Smith y Martin Lawrence.

Kate Del Castillo es actriz, productora, filántropa y empresaria fundadora de su propia compañía de producción Cholawood Productions, que actualmente tiene un acuerdo de desarrollo general con Endemol Shine Boomdog.