La lista de mexicanos que forman parte de la Academia de Cine en Hollywood sigue creciendo. Este año, la actriz Kate del Castillo, la directora Lila Avilés y la creadora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel, fueron invitadas para integrarse a esta academia que entrega cada año los Premios Oscar.

En total, fueron 11 mexicanos los que recibieron esta invitación. Son siete mujeres y cuatro hombres. Entre ellos están profesionales en fotografía, vestuario y producción.

En cuanto a Kate, acaba de estrenar en la plataforma ViX la película “Es por su bien”, aunque también ha llevado su talento a Hollywood, por ejemplo, en la tercera película de la saga “Bad Boys”.

«Es una sorpresa súper grande que me llega en un momento súper lindo ahora que estoy filmando en México una película, y estoy muy contenta porque no me lo esperaba para nada», agregó Del Castillo.

Lila Avilés ganó fama mundial con su película “Tótem”.