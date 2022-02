Katherine Loaiza, la empresaria colombiana que vivió la bancarrota y se levantó 13 veces

Preside Go Lab Cosmetics, laboratorios de cosméticos para empresas, personajes públicos e influencers. En 2019 se convirtió en una de las 100 personas más influyentes de Colombia.

Miami, 27 de enero de 2022



La estratega de negocios Katherine Loaiza, integrante de Forbes Business Development Council y una de las empresarias más influentes de Colombia, colabora con emprendedores de Latinoamérica para ayudarles a gestionar los fracasos y las pérdidas.



Después de crear 15 empresas, tocar el punto más oscuro con dos quiebras, superar una depresión que puso en peligro su vida y una crisis reputacional —debido a una de esas bancarrotas—, Loaiza sabe cómo salir adelante ante cualquier situación difícil.



“En primer lugar, identificar oportunidades. Cuando todo se nos cae, sentimos nuestra peor versión, que no valemos y es aquí donde la resiliencia me ha ayudado a identificar qué falta, qué necesitan nuestros clientes y qué puedo hacer”, afirma.



En lugar de quedarse viendo el punto negro de la situación, se enfoca en lo que haya, así sea pequeño, para rescatar. Y, desde ahí, desplegarlo.



“Esto me pasó con mi primera quiebra: importar y distribuir bajo un modelo de ventas que había sido exitoso, ya no era una opción. Por eso busco producir en mi país, dada la marca que la gente seguía y en la que creía”, explica.



En relación con el propósito, destaca que resulta increíble ver cómo la mayoría de las personas no saben dónde están, para dónde quieren ir, ni mucho menos por qué hacen lo que hacen.



“El emprendimiento en el que estuve inmersa solo por oportunidad (un festival de música), no funcionó porque no había un para qué detrás. Hoy en día, cuando te caes, revisa esas preguntas, pues solo así se tiene la convicción para salir adelante”, recuerda Katherine Loaiza.



Otro elemento de sus éxitos es la visión, porque siempre ha tenido claro que las cosas hay que hacerlas en grande: “Visualizo lo que quiero en su forma más grande, y luego le pongo una emoción. Con esos dos elementos tengo la fuerza para co-crear y armar el plan de acción”.



Luego se suman la pasión: trabajar en tener la energía muy equilibrada meditar, gestionar las emociones y hacer pausas importantes en el día para respirar conscientemente y hacer algo de ejercicio.



Por último, el trabajo en equipo. Buscar siempre a los mejores en cada perfil, e impulsarlos a desplegar sus talentos.



“Todo se logra en equipo, y eso pasa en el fútbol y en las empresas. Aquí tengo técnicas como el DH (daily huddle): llamada corta diaria, donde nos decimos cómo nos sentimos, qué hicimos ayer y qué vamos a hacer hoy; actividades de brainstorming y también de ejecución. Eso hace que cuando estás en momento difícil o no sabes qué hacer, tu equipo te apoya y te ayuda a buscar la luz para identificar la oportunidad”, comenta.



Katherine Loaiza ha fundado 15 empresas en diferentes industrias. Su emprendimiento más importante es Go Lab Cosmetics, laboratorios de cosméticos para empresas, personajes públicos e influencers.

En 2019 se convirtió en una de las 100 personas más influyentes de Colombia. Mantiene actualmente su blog kathedice.com y es speaker EXMA. También diseña programas integrales de capacitación para equipos de ventas de alto rendimiento. Sus conferencias, consultorías y talleres están dirigidos a emprendedores y empresas, que apuestan por transformar su cultura empresarial hacia un espacio de equilibrio en la vida personal, familiar y laboral de sus equipos de trabajo.

https://www.instagram.com/katheloaiza

https://kathedice.com/

https://www.facebook.com/katheloaizaoficial/