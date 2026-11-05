Kimi Antonelli se corona en México

El volante de la escudería Mercedes aseguró el título de la Fórmula 1 tras finalizar en el tercer lugar del Gran Premio de México 2026.

El automovilismo de la Fórmula 1 tiene a un nuevo campeón: el italiano Andrea Kimi Antonelli. Y no es cualquier monarca… ¡Es el volante más joven en la historia que conquista el Mundial de Pilotos en el Gran Circo! Con apenas 20 años de edad, Antonelli quedó en tercer lugar este domingo en el Gran Premio de México, subió al podio y ahí celebró su galardón frente a la afición azteca en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Tras cruzar la línea de meta del Gran Premio de la Ciudad de México por detrás del ganador Max Verstappen y Lewis Hamilton, Kimi Antonelli colocó sus manos sobre el volante de su Mercedes y, con la voz entrecortada, exclamó: “¡Lo logramos, lo logramos!”. Aunque el piloto de 20 años terminó tercero este domingo en la capital mexicana, se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1. Antonelli, el primer italiano en conquistar el título desde Alberto Ascari en 1953, sacó una ventaja inalcanzable en la clasificación sobre George Russell, su compañero en el equipo Mercedes, y Hamilton. Sebastian Vettel era el campeón más joven hasta ahora, logro obtenido a los 23 años en 2010. Verstappen emergió victorioso por sexta vez en México al volante de su Red Bull.