DALLAS, 29 de junio del 2022. La duración del sueño ahora se considera un componente esencial para una salud cardíaca y cerebral ideal. El puntaje de salud cardiovascular de Los 8 Pasos Esenciales Para Mi Salud™ reemplaza a Los 7 Pasos Para Me Salud™, según una nueva recomendación presidencial, Life’s Essential 8—Updating and Enhancing the American Heart Association’s Construct on Cardiovascular Health, publicado hoy en Circulation, revista insignia revisada por expertos de la Asociación.

Otras actualizaciones a las mediciones de la salud cardiovascular óptima, ahora para cualquier persona de 2 años o más, incluyen una nueva guía para evaluar la dieta, la consideración del tabaquismo pasivo y el vapeo, el uso del colesterol no HDL en lugar del colesterol total para medir las grasas en sangre, y la ampliación de la medición de glucemia para incluir la hemoglobina A1c, una medida clave para evaluar el riesgo de diabetes tipo 2.

Las cardiopatías son la causa principal de mortalidad en EE. UU. y en todo el mundo. Según la actualización de estadísticas sobre enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares del 2022 de la Asociación, aproximadamente 121.5 millones de personas en EE. UU. presenta presión arterial alta, 100 millones son obesos, más de 28 millones de personas tienen diabetes tipo 2 y solo 1 de cada 4 adultos informó haber alcanzado la actividad física y el ejercicio recomendado por las Pautas de Actividad Física para Estadounidenses, 2.a edición del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Varios estudios de investigación en las últimas dos décadas indican que más del 80% de todos los eventos cardiovasculares pueden prevenirse con un estilo de vida saludable y el manejo de los factores de riesgo cardiovascular conocidos.

“La nueva métrica de duración del sueño refleja los últimos hallazgos de la investigación: el sueño afecta la salud general y las personas que tienen patrones de sueño más saludables manejan los factores de salud, como el peso, la presión arterial o el riesgo de diabetes tipo 2, de manera más eficaz”, afirmó el presidente de la American Heart Association, Donald M. Lloyd-Jones, M.D., Sc.M., FAHA, quien lideró el grupo de redacción de la recomendación y es presidente del departamento de Medicina Preventiva, Eileen M. Foell de Investigación del Corazón y profesor de Medicina Preventiva, Medicina y Pediatría en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago. “Además, los avances en formas de medir el sueño, como con dispositivos portátiles, ahora ofrecen a las personas la capacidad de controlar de forma confiable y rutinaria sus hábitos de sueño en casa”.

La Asociación definió por primera vez las 7 métricas para la salud cardiovascular en el 2010 a fin de identificar los comportamientos de salud específicos y los factores de salud que impulsan una salud cardíaca y cerebral óptima. La salud cerebral en relación con la salud cardiovascular se definió en una Recomendación presidencial de la American Heart Association del 2017. Además, se reconoció como un componente importante de la salud cardiovascular óptima en la Declaración Científica de enero del 2021 de la Asociación sobre la relación mente-corazón-cuerpo. Los hallazgos de ambos artículos se incorporan en Los 8 Pasos Esenciales Para Mi Salud™.

Después de 12 años y mas de 2,400 artículos científicos sobre el tema, los nuevos hallazgos sobre la salud cardiovascular y las formas de medir la salud cardiovascular proporcionaron una oportunidad para revisar cada comportamiento y factor de la salud con más detalle. Se han redefinido cuatro de las métricas originales para que sean congruentes con las pautas clínicas más nuevas o sean compatibles con las nuevas herramientas de medición. Además, el sistema de puntuación ahora se puede aplicar a cualquier persona de 2 años o más.

Los componentes de salud cardiovascular óptima de Los 8 Pasos Esenciales Para Mi Salud™ se dividen en dos áreas principales: comportamientos y factores de la salud. Los comportamientos saludables incluyen la dieta, la actividad física, la exposición a la nicotina y el sueño. Los factores de salud son el índice de masa corporal, los niveles de colesterol, la glucemia y la presión arterial. “La idea de una salud cardiovascular óptima es importante porque les da a las personas metas positivas que alcanzar en cualquier etapa de la vida”, dijo Lloyd-Jones.

“Los 7 Pasos Para Me Salud™ se ha desempeñado como una herramienta poderosa y comprobada para comprender cómo lograr un envejecimiento saludable y cómo mejorar la salud cardiovascular, a la vez que disminuye los riesgos de desarrollar enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, así como cáncer, demencia y muchas otras enfermedades crónicas”, afirmó. “Dada la evolución de la investigación, era importante abordar algunas limitaciones de las métricas originales, particularmente en las formas en que se aplicaron a personas de diversas poblaciones raciales y étnicas”.

Lloyd-Jones explicó que algunas de las métricas anteriores, como la dieta, no eran tan sensibles a las diferencias entre las personas ni respondían a los cambios con el paso del tiempo en una sola persona. “Consideramos que era el momento adecuado para realizar una revisión integral de la investigación más reciente para refinar las métricas existentes y considerar toda métrica nueva que sume valor a la evaluación de la salud cardiovascular para todas las personas”.

Los elementos de Los 8 Pasos Esenciales Para Mi Salud™ son los siguientes:

Dieta (actualizada): una nueva guía para evaluar la calidad de la dieta para adultos y niños a nivel individual (para atención médica individual y asesoramiento alimentario) y a nivel poblacional (para fines de investigación y salud pública). A nivel poblacional, la evaluación alimentaria se basa en la ingesta diaria de elementos en el patrón de alimentación Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión (DASH, del inglés Dietary Approaches to Stop Hypertension). El puntaje de la dieta estilo DASH tiene ocho componentes: una alta ingesta de frutas, verduras, frutos secos y legumbres, granos integrales, lácteos bajos en grasas y baja ingesta de sodio, carnes rojas y procesadas, y bebidas azucaradas.

Para las personas, el Patrón de Alimentación Mediterránea para estadounidenses (MEPA, del inglés Mediterranean Eating Pattern for Americans) se utiliza para evaluar y monitorear la salud cardiovascular. El MEPA es un patrón alimentario de estilo DASH que se puede medir con 16 preguntas de sí o no sobre la frecuencia semanal del consumo de aceite de oliva, vegetales, bayas, carne, pescado, lácteos, granos, etc. La evaluación del MEPA no incluye el consumo de bebidas azucaradas, por lo que se incita a los médicos preguntar durante la evaluación. Actividad física (sin cambios): la actividad se mide por la cantidad total de minutos de actividad física moderada o enérgica por semana, según lo definido por las Pautas de Actividad Física para estadounidenses, 2.a edición. El nivel óptimo es 150 minutos de actividad física moderada o más por semana, o 75 minutos por semana de actividad física de intensidad alta para adultos; 420 minutos o más por semana para niños de 6 años o más; y modificaciones específicas según la edad para niños más pequeños. Exposición a la nicotina (actualizada): el uso de sistemas de administración de nicotina inhalada, que incluyen cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo que ahora son más comunes, se agregó a la métrica anterior, que solamente monitoreaba los cigarrillos combustibles tradicionales. Esto refleja el uso por parte de adultos y jóvenes, y sus consecuencias en la salud a largo plazo. Los 8 Pasos Esenciales Para Mi Salud™ también incluye la exposición al humo de forma pasiva para niños y adultos. Duración del sueño (nueva): la duración del sueño está asociada con la salud cardiovascular. Medida por horas promedio de sueño por noche, el nivel ideal es de 7 a 9 horas diarias para los adultos. Los rangos de sueño diario ideales para niños son de 10 a 16 horas cada 24 horas para personas de 5 años o menos; de 9 a 12 horas para personas de 6 a 12 años y de 8 a 10 horas para personas de 13 a 18 años. Índice de masa corporal (sin cambios): el grupo de redacción reconoce que el índice de masa corporal (IMC) es una métrica imperfecta, pero se calcula con facilidad y está ampliamente disponible; por lo tanto, el IMC continúa como un indicador razonable para evaluar las categorías de peso que pueden provocar problemas de salud. El IMC de 18.5 a 24.9 se asocia con los niveles más altos de salud cardiovascular. El grupo de redacción señala que los rangos del IMC y los riesgos de salud posteriores asociados con ellos pueden diferir entre las personas de diversos orígenes raciales o étnicos o de ascendencia. Esto se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para ajustar los rangos del IMC para personas de ascendencia asiática o de las Islas del Pacífico, ya que la evidencia reciente indica que su riesgo de padecer afecciones, como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes tipo 2, es mayor con un IMC más bajo. Grasas en sangre (actualizada): la métrica para las grasas en sangre (colesterol y triglicéridos) se actualizó para utilizar el colesterol no HDL como el número preferido para monitorear, en lugar del colesterol total. El HDL es el colesterol “bueno”. Otras formas de colesterol, cuando son altas, están relacionadas con el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este cambio se realiza porque el colesterol no HDL puede medirse sin ayuno de antemano (lo que aumenta su disponibilidad en cualquier momento del día y su implementación en más citas) y se calcula de manera confiable entre todas las personas. Glucemia (actualizada): esta métrica se amplió para incluir la opción de lecturas de hemoglobina A1c o niveles de glucemia para personas con o sin diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o prediabetes. La hemoglobina A1c puede reflejar mejor el control glucémico a largo plazo en personas con diabetes. Presión arterial (sin cambios): los criterios de presión arterial permanecen sin cambios con respecto a las pautas de la Asociación del 2017 en las que se establecen niveles inferiores a 120/80 mmHg como óptimos, y la hipertensión se definió como una presión sistólica de 130 a 139 mmHg (el número superior en una lectura) o una presión diastólica de 80 a 89 mmHg (número inferior).

Cada componente de Los 8 Pasos Esenciales Para Mi Salud™, que se valúa con la herramienta My Life Check, tiene un sistema de puntuación actualizado que abarca de 0 a 100 puntos. El puntaje general de salud cardiovascular de 0 a 100 puntos es el promedio de los puntajes para cada una de las 8 mediciones de salud. Los puntajes generales por debajo de 50 indican una salud cardiovascular “deficiente” y aquellos de 50 a 79 se consideran como una salud cardiovascular “moderada”. Los puntajes de 80 y superiores indican una salud cardiovascular “alta”. La recomendación indica medir el colesterol, la glucemia, la presión arterial, la altura y el peso, al menos, cada cinco años para obtener la puntuación más completa y precisa de Los 8 Pasos Esenciales Para Mi Salud™.

El grupo de redacción también revisó los datos sobre los efectos del estrés, la salud mental y los determinantes sociales de la salud, como el acceso a la atención médica, el nivel de ingresos o educación y el racismo estructural, que son fundamentales para comprender las bases de la salud, particularmente entre las personas de diversas poblaciones raciales y étnicas.

“Consideramos cuidadosamente los determinantes sociales de la salud en nuestra actualización y determinamos que se necesitan más investigaciones sobre estos componentes para establecer su medición e inclusión en el futuro”, afirmó Lloyd-Jones. “No obstante, los determinantes sociales y estructurales, así como la salud psicológica y el bienestar, son factores fundamentales en la oportunidad de una persona o de una comunidad de preservar y mejorar la salud cardiovascular. Debemos considerar y abordar todos estos problemas para que las personas tengan la oportunidad de tener una vida plena y saludable según lo medido por Los 8 Pasos Esenciales Para Mi Salud™”.

“Los 8 Pasos Esenciales Para Mi Salud™ es un gran paso hacia delante en nuestra capacidad de identificar cuándo se puede preservar la salud cardiovascular y cuándo no es óptima. Debe impulsar los esfuerzos para mejorar la salud cardiovascular para todas las personas y en cada etapa de la vida”, concluyó Lloyd-Jones.

Un grupo de redacción voluntario preparó esta recomendación en nombre de la American Heart Association. Los anuncios presidenciales de la American Heart Association promueven una mayor conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares y los problemas de los accidentes cerebrovasculares, y ayudan a facilitar las decisiones fundamentadas sobre la atención médica. Los anuncios presidenciales describen lo que se conoce actualmente sobre un tema y las áreas que necesitan investigación adicional. Si bien estas declaraciones informan el desarrollo de las pautas, no constituyen recomendaciones de tratamiento. Las pautas de la American Heart Association proporcionan las recomendaciones oficiales de la práctica clínica de la Asociación.

Los coautores son Norrina B. Allen, Ph.D, M.P.H., FAHA; Cheryl A. M. Anderson, Ph.D., M.P.H., M.S., FAHA; Terrie Black, D.N.P., M.B.A., C.R.R.N., FAHA; LaPrincess C. Brewer, M.D., M.P.H.; Randi E. Foraker, Ph.D., M.A., FAHA; Michael A. Grandner, Ph.D., M.T.R.; Helen Lavretsky, M.D., M.S.; Amanda Marma Perak, M.D., M.S., FAHA; Garima Sharma, M.D.; y Wayne Rosamond, Ph.D., M.S., FAHA. Las declaraciones de los autores se encuentran en el artículo.

La Asociación recibe financiamiento principalmente de personas particulares. Algunas fundaciones y empresas (incluidas empresas farmacéuticas y fabricantes de dispositivos, entre otras empresas) también realizan donaciones y financian eventos o programas específicos de la Asociación. La Asociación tiene políticas estrictas para evitar que estas relaciones influyan en el contenido científico. Los ingresos de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, los fabricantes de dispositivos, los proveedores de seguros médicos y la información financiera general de la Asociación están disponibles aquí.

Recursos adicionales:

Acerca de la American Heart Association

La American Heart Association es una fuerza incansable para un mundo de vidas más largas y saludables. Nos dedicamos a garantizar una salud equitativa en todas las comunidades. A través de la colaboración con numerosas organizaciones, e impulsados por millones de voluntarios, financiamos la investigación innovadora, abogamos por la salud pública y compartimos recursos que salvan vidas. La organización con sede en Dallas ha sido una fuente líder de información de salud durante casi un siglo. Comuníquese con nosotros a través de heart.org, Facebook, Twitter o llamándonos al 1-800-AHA-USA1.

Foto Cortesía: American Heart Association