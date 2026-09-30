La Chica Celebra El Deseo Y La Libertad Con Su Nuevo Sencillo “amor con coco”

La artista franco-venezolana presenta el primer adelanto de su próximo álbum, previsto para 2027, con una mezcla de pop latino alternativo, ritmos caribeños y electrónica.

La Chica abre una nueva etapa musical con “amor con coco”, un sencillo que coloca el cuerpo, el deseo y el placer en el centro de su propuesta. Después de proyectos atravesados por el duelo, la memoria y la búsqueda espiritual, la artista explora una expresión más terrenal, marcada por la sensualidad, el juego y el humor.

La canción combina pop latino alternativo, ritmos caribeños, electrónica y spoken word, una forma de interpretación que incorpora la palabra hablada. Su producción vibrante acompaña una letra que presenta el disfrute del propio cuerpo como una expresión de autonomía y libertad.

Para La Chica, este cambio de enfoque mantiene la profundidad de sus trabajos anteriores. Cantar al deseo representa otra manera de relacionarse con el mundo y una continuación de las reflexiones que atraviesan su música.

“‘amor con coco’ habla del placer, del juego y de la libertad de estar plenamente en el propio cuerpo”, explica la artista.

El sencillo es el primer adelanto de su próximo álbum, que verá la luz en 2027. Según el comunicado, el proyecto estará centrado en la transformación interior y la energía creativa, mientras que esta primera canción invita al baile y a celebrar el deseo sin filtros ni tabúes.

Desde 2015, La Chica ha construido una propuesta que reúne piano, texturas electrónicas y urbanas, polifonías e influencias latinoamericanas. Como compositora, productora e intérprete independiente, participa en cada etapa de sus proyectos, desde la escritura hasta la dirección artística y la producción escénica.

Sus álbumes Cambio (2019) y La Loba (2020) exploraron la metamorfosis y la fuerza instintiva. Su trabajo también establece vínculos entre música, ritual e imagen, con una identidad que ha llevado a escenarios franceses e internacionales, entre ellos Sónar, Alhambra Monkey Week y Noches del Botánico.

Con “amor con coco”, La Chica incorpora una faceta más juguetona a ese universo y propone una celebración de la feminidad, el movimiento y la libertad de habitar el propio cuerpo.