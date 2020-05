“Jennifer López y Edward James Olmos protagonizan esta celebración de Selena Quintanilla Pérez, una jovencita del sur de Texas con talento global, voluntad increíble y encanto magnético. Joven. Hermosa. Enormemente dotada. A los 23 años, Selena brilló como una nueva estrella en un campo musicalmente nuevo. Pero justo cuando estaba a punto de ser la próxima sensación de la música pop, su vida se vio truncada trágicamente «.

Dirigida por Gregory Nava

Selena estará disponible en Versión Original para Cines o en Versión Extendida – Tanto en HD como en Blu-ray

El Contenido Adicional Incluye: El Documental «Selena, Queen of Tejano»; Making of Selena: 10 Years Later; Outtakes; Tráiler para Cines (HD)

Sobre la película:

La esencia de esta irresistible y bailable música llamada Tejano viene cargada de pop, rock, polka, R&B e influencias latinas. Para millones de seguidores, hay también otro ingrediente vital: la dinámica intérprete Selena. Selena relata la vibrante historia de la cantante ganadora del premio Grammy® cuya vida terminó en su cénit creativo. La electrizante voz de Selena en la banda sonora dota a la película de gran autenticidad. En el papel protagonista, Jennifer López captura de manera poderosa la calidez y la electricidad de una artista profundamente querida. Edward James Olmos, Jon Seda y otros también brillan en “una conmovedora y alentadora película que se merece una gran ovación” (Jules Peimer, WKDM-RADIO/NEW YORK).

SELENA (1997) – ¡Disponible 5/19!

Duración: 128:00

Subtitulado: SDH en Inglés

Especificaciones del Audio: DTS HD-Máster Audio 5.1 – Inglés

Formato Original de Pantalla: 2.40:1, 16 X 9 LETTERBOX

Color del Producto: COLOR

Configuración del Disco: BD 50

