Un álbum con las 10 mejores composiciones de los ganadores del Latin Grammy Colaboraciones con El Cholo Valderrama y Llane.

Al aire en todas las plataformas digitales de música desde este 29 de mayo Junto al disco se estrena el sencillo: ”Camino a Tu Casa”

Los Ángeles, Ca. (viernes 29 de mayo de 2020). “Compadres” es el resumen en una palabra de la amistad que une Fonseca y Andrés Cepeda. Este parentesco fraternal los llevó a encontrarse como artistas y compositores de varias canciones que durante diferentes tiempos han venido escribiendo para llevarlas a un disco. Un trabajo en el que han buscado siempre, integrar sonidos que reúnan la esencia musical de cada uno. La exploración los llevó más allá y hoy da como resultado el álbum titulado “Compadres”.

Se trata de un disco con 10 canciones que recorren la musicalidad de Colombia y de los cuáles ya se conocen cinco de ellas; “Como Te Puedo Entender”; “Mejor Que A Ti Me Va”; “La Promesa”, “Mi Vuelo” y el más reciente “Te Entrego Mi Corazón”, tema que hace parte actualmente de la campaña de la Fundación Cardioinfantil en pro del cuerpo médico de los hospitales y clínicas de Colombia. Los cinco sencillos suman más de 78 millones de reproducciones en sus vídeos.

Las ocho canciones siguientes, llevan a su público por el pop, la ranchera, joropo, reggae, bambúco y el merengue vallenato; sin dejar de lado la melancolía de la balada romántica.

“Este es un álbum que sigue uniéndonos como amigos en la música y en la vida. El disco representa esos sonidos que aunque no hagamos tan a menudo, nos gustan y, nos permite darle esas pinceladas a los sonidos nuestros… Escuchamos un merengue vallenato en La Serenata y una ranchera en Ay Esos Amores. Una completa musicalidad que nace de lo que somos; afirma Andrés Cepeda. “Es un álbum que hemos hecho con mucho cariño, mucha dedicación… pensado en detalle… que además surge y nace a nivel de composición de manera muy divertida y orgánica… de sentarnos a escribir y darnos cuenta que queríamos que saliera un disco que en el inició fue un EP y hoy estamos entregando es un álbum completo con 10 canciones. Nos llena de orgullo además, tener la participación de El Cholo Valderrama en una canción como “No Me Busques Corazón”. Y a Llane para “Me Haces Falta”, un bolero con un rap muy especial.”; comenta Fonseca.

La canción que acompaña el trabajo discográfico se llama “Camino a tu casa”; producida por Mauricio Rengifo y Andrés Torres, una canción que invita abrir las puertas de nuestro hogar y dejar entrar el amor.

El video de la canción «Camino a Tu Casa» se trata de un viaje entre paisajes oníricos y surrealistas, que expresan un recorrido fantástico en un día único, para llegar a tu casa. Usando técnicas de video collage y auto-rodaje, recreamos escenarios llenos de vida y de color, que se asemejan al sentimiento de estar enamorado y a la ilusión que se siente cuando una relación de amistad se convierte en algo más.

Ficha técnica del vídeo:

Director: Leo González

Director de animación y post-producción: Rubén Antorveza

Producción: María José Marulanda

Nueve Voltios + Rubén Antorveza

COMPADRES:

1. Camino a tu casa

2. Te entrego mi corazón

3. La serenata

4. Mi vuelo

5. Esos amores

6. Me haces falta feat. Llane

7. La promesa

8. Como te puedo entender

9. No me busquen corazón

10.Mejor que a ti me va

Escucha aquí el álbum de “Compadres”

https://bit.ly/CompadresAlbum

https://smarturl.it/CompadresDeezer