La estrella internacional, Kate del Castillo, regresa como la icónica protagonista ‘Teresa Mendoza’

El reconocido actor portugués, Pêpê Rapazote, se une a la tercera temporada de la serie de ficción de mayor audiencia en la historia de la cadena

Miami, FL – 15 de junio de 2021 – Telemundo confirmó que la anticipada tercera temporada de “La Reina del Sur”, protagonizada por la súper estrella Kate del Castillo (Bad Boys for Life, The 33, Ingobernable, Weeds, All About Nina), inició producción en Bolivia, uno de los seis países donde se filmará la historia. La cadena también anunció que el reconocido actor internacional, Pêpê Rapazote (Narcos, Queen of the South, Shameless), se une a Del Castillo en esta nueva temporada de la Súper Serie™ más exitosa en la historia de Telemundo.

“La Reina del Sur” Temporada 3 también contará con el regreso de los siguientes artistas: Humberto Zurita (La Querida del Centauro, La Reina del Sur, Bajo la Metralla, Luna De Sangre), Isabella Sierra (La Reina del Sur 2, 100 Días para Enamorarnos), Kika Edgar (La Reina del Sur 2, Amor Real, Mujeres Asesinas), Alejandro Calva (La Reina del Sur, Señora Acero), Tiago Correa (La Reina del Sur 2, La Casa de las Flores), Eduardo Yáñez (La Reina del Sur 2, Falsa Identidad), Lincoln Palomeque (La Reina del Sur, Señora Acero, Santa Diabla), Antonio Gil (La Reina del Sur 2), Emmanuel Orenday (La Reina del Sur, Operación Pacífico, Señora Acero), Cuca Escribano (La Reina del Sur), Sara Vidorreta (La Reina del Sur), Ágata Herranz (La Reina del Sur) y Dmitry Anisimov (La Reina del Sur).

El elenco estelar lo completan Noé Hernández, Horacio García Rojas, Ed Trucco, Carlos Valencia, Arturo Ríos, Denia Agalianou, Anderley Ramírez, Fernando Solorzano y Víctor Rebull, entre otros; con la participación especial de Sofía Lama, Matías Novoa y Beth Chamberlin.

“Hace casi una década que Telemundo sembró un nuevo estándar en el contenido en español con la llegada de ‘La Reina del Sur’, marcando un ‘antes y después’ en la televisión hispana. Estamos emocionados de comenzar a filmar la tercera temporada con Kate del Castillo y un maravilloso elenco estelar”, dijo Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios. “Lo que hace esta temporada aún más especial es que se lleva a cabo en América Latina. La audiencia podrá disfrutar de los escenarios más distintivos y espectaculares de la región, y sentirse de vuelta en casa, mientras acompañan a Teresa Mendoza en esta nueva e impactante etapa.

La nueva temporada de “La Reina del Sur”, conocida por mostrar impresionantes paisajes alrededor del mundo en cada temporada, incluirá diversas locaciones emblemáticas de América Latina como el Salar de Uyuni en Bolivia, Machu Picchu en Perú, los glaciares en Argentina y Santa Marta en Colombia, entre otros. “La Reina del Sur” Temporada 3 arranca cuatro años después de que Teresa Mendoza fue separada de su hija, Sofia, al ser encarcelada en los Estados Unidos por la muerte de tres agentes de la DEA. Luego de un dramático escape, Teresa se enfrenta a un mundo lleno de conspiración y corrupción, arriesgando su vida con la intención de limpiar su nombre y reencontrarse con Sofia.

Creada por Arturo Pérez-Reverte, la primera temporada de “La Reina del Sur” superó récords de audiencia y catapultó la exitosa franquicia de Super Series™ de Telemundo. La segunda temporada de “La Reina del Sur”, que estrenó después de ocho años en 2019, terminó como el programa #1 en su horario, sin importar el idioma, y recibió el premio International Emmy® en la categoría de “Best Non-English Language U.S. Primetime Program” (mejor programa no hablado en inglés de horario estelar en Estados Unidos). Además, rompió todos los récords en consumo digital en la app de Telemundo, dominó los medios sociales como la serie hispana de entretenimiento #1 en horario estelar, fue la serie dramática más comentada en Facebook, sin importar el idioma, y reinó como la seria hispana más solicitada en VOD en 2019.

La tercera temporada de “La Reina del Sur” está escrita por Lina Uribe, Darío Vanegas, Tatiana Andrade y Miguel Ferrari, bajo la dirección de Carlos Bolado, Carlos Villegas y Claudia Pedraza. Marcos Santana será showrunner y productor ejecutivo de la serie junto a Ximena Cantuarias, de Telemundo, y Rodrigo Guerrero, de AG Studios, como productores ejecutivos. “La Reina del Sur” Temporada 3 es una coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix. Telemundo tiene los derechos exclusivos de la serie en los Estados Unidos y Puerto Rico, mientras Netflix tiene derechos exclusivos para el resto del mundo en OTT.













