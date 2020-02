FULLERTON, California – Apertura el 14 de marzo de 2020, en el galardonado Fullerton Museum Center «Golden Legacy: 75 años de Little Golden Books» narra la fascinante historia de la creación y el impacto mundial de Little Golden Books, los libros infantiles más populares de todos los tiempos. Sesenta y cinco obras maestras del arte de la ilustración original, elegidas del vasto archivo de Random House, se presentan en la exposición, incluido el arte de clásicos de libros ilustrados como The Poky Little Puppy, Tootle, Home for a Bunny, The Kitten who thought he was a Mouse, The Color Kittens, I Can Fly, y más.

Lanzado durante los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial, los Golden Books fueron una sensación instantánea. Con un precio de solo 25 centavos y vendido donde la gente compraba todos los días, causaron una sensación instantánea y pronto fueron comprados por cientos de miles. Destacados por su calidad superlativa pero asequible para casi todos, cambiaron el panorama cultural y reflejaron nuestra cambiante cultura de la posguerra: la poderosa influencia de la televisión, el renacimiento posterior al Sputnik en la educación científica estadounidense y el nacimiento del Movimiento de Derechos Civiles.

Creado por escritores tan talentosos como Margaret Wise Brown (autora de Goodnight Moon) y Richard Scarry, Little Golden Books ha ayudado a millones de niños a desarrollar un amor por la lectura para toda la vida. Entre los artistas que contribuyeron a los ambiciosos proyectos, se encontraban los grandes de la comunidad de emigrantes europeos (incluidos Garth Williams, Feodor Rojankovsky y Tibor).

Gergely) que se había reunido en Nueva York a medida que empeoraban las condiciones en Europa; ex alumnos de la Walt Disney Studios (incluidos Gustaf Tenggren, Martin Provensen, J.P. Miller y Mary Blair), que llegaron al Este por la libertad y el control artísticos asociados con la creación de libros ilustrados; y originales estadounidenses como Eloise Wilkin, Elizabeth Orton Jones, Richard Scarry y Hilary Knight.

Esta exposición especialmente curada, con portadas icónicas e imágenes entrañables que generaciones de niños han analizado, «Golden Legacy» es una historia convincente de innovadores, narradores e ilustradores. . . una conmovedora celebración de los humildes libros en los que garabateamos nuestros nombres, con la cubierta de cartón y el lomo de papel dorado brillante.

«Golden Legacy: 75 años de Little Golden Books» se abrirá al público el sábado, marzo 14 de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. La noche incluirá una vista previa de la exposición, entretenimiento en vivo, bar especializado y charla del curador. La recepción de apertura es gratuita para los miembros del museo y $ 10 para el público en general.

«Golden Legacy: 75 años de Little Golden Books» permanecerá en exhibición hasta el 3 de mayo de 2020.

Para preguntas o información adicional, comuníquese con el Fullerton Museum Center al 714-738-6545.