La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el jueves el intento de la administración Trump de disolver el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), preservando una política que permite a los inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños a permanecer en el país para trabajar y estudiar.

La decisión es una victoria para Dreamers, como se les llama, y para Microsoft, uno de los demandantes que demandó al gobierno federal por su esfuerzo por rescindir DACA.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, y un puñado de otros empleados asistieron a la audiencia del Tribunal Supremo sobre el caso el otoño pasado. Cerca de 62 empleados de Microsoft son soñadores. El programa ha permitido que aproximadamente 800,000 jóvenes inmigrantes trabajen y reciban una educación en los EE. UU. Desde que el presidente Barack Obama lo creó en 2012.

Today’s #SCOTUS decision is a victory for the country. Nearly 700,000 law-abiding DACA registrants are helping restart the economy & fight COVID-19 – including 30,000+ in healthcare. This decision creates an opportunity for the WH & Congress to find a lasting bipartisan approach.

