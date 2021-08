La Oreja de Van Gogh anuncia gira por EEUU

La banda española actuará en Orlando, Miami, Atlanta, Washington D.C., Nueva York, Denver, Houston, San Antonio, Dallas, Mc Allen, Chicago, San Francisco, Las Vegas, Riverside, Sacramento, Phoenix, San Diego y Los Ángeles.

Miami, 12 de agosto de 2021

Bajo el título “Un susurro en la tormenta”, La Oreja de Van Gogh recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos a partir del 4 de noviembre.

Los fans de Estados Unidos por fin podrán disfrutar en directo sus nuevas canciones “Abrázame”, “Durante una mirada” y «Doblar y comprender», junto a sus grandes éxitos.

La Oreja de Van Gogh ya viajó en gira a Estados Unidos en 2017 con su anterior disco, “El planeta imaginario”, agotando las entradas en las 14 ciudades por las que pasaron. Vuelve a repetirse su paso por la mayoría de ellas.

Las entradas ya están a la venta aquí: https://www.ticketmaster.com/la-oreja-de-van-gogh-tickets/artist/714700

La Oreja de Van Gogh lo ha vuelto a conseguir. Con su nuevo álbum entraron al número uno de ventas en España, México, Argentina, Chile, Colombia… y en el top de discos de música en español en Estados Unidos.

La banda continúa en las listas de los discos más vendidos en España y tras varias semanas consecutivas siendo número uni en México se mantiene entre los más vendidos. En Spotify cuentan con más de 5 millones y medio de oyentes mensuales, y más de 2 millones de seguidores. En su canal de YouTube detentan la impresionante cifra 2.366.735.675 visualizaciones y 2.1 M de suscriptores.

El video de “Abrázame”, su primer single de este nuevo álbum, lleva más de 10 millones de vistas. Y su segundo single, “Durante una mirada”, ha alcanzado los 9,5 millones; el reciente single Sirenas, 1.2 millones.

Leire, Pablo, Xabi, Haritz y Alvaro arrancaron la nueva gira por España con las entradas agotadas en sus actuaciones por las principales ciudades de su país: San Sebastián, Pamplona, Barcelona, Madrid, Bilbao… y los éxitos han continuado en Valencia Nits Al Carme, Festival Starlite de Marbella, Push Play Fest Madrid, Murcia, Salamanca, Vitoria, Gran Canaria, Mallorca…

Estas son las ciudades previstas en EEUU:

Noviembre

4 – Orlando, House of Blues

5 – Miami, The Fillmore

6 – Atlanta, Buckhead Theatre

8 – Washington DC, Warner Theatre

11 – Nueva York, NYCB Theatre at Westbury

14 – Denver, Summit

16 – Houston, House of Blues

18 – San Antonio, The Aztec Theatre

19 – Dallas, House of Blues

21 – McAllen, McAllen Perfoming Arts

24 – Chicago, House of blues

26 – San Francisco, The Fillmore

30 – Las Vegas, House of Blues

Diciembre

2 – Riverside (CA), Riverside Municipal Auditorium

4 – Sacramento, Ace of Spades

5 – Phoenix, The Van Buren

7 – San Diego, House of Blues

9 – Los Ángeles, The Wiltern

La gira por EEUU está organizada por AGTE Live, compañía líder de giras y espectáculos entre Estados Unidos, América Latina y España.