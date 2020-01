Santa Ana se viste de Rock y la promoción del disco “Borregos en la Niebla” nos acerca aún más al esperado encuentro de una de las bandas promotoras en el género Pop-Alternativo de las últimas décadas! “La Gusana Ciega” dentro de su tour 2020 por los Estados Unidos, nos presenta el tema del momento “Pasiflorine” un éxito que rompe record dentro y fuera del mundo de las redes sociales.

El Próximo día enero 25, La Santa ubicado en el 220 E 3rd Street Santa Ana, CA 92701 nos presenta un espectáculo único para el mundo latino Santanero!

“Decidimos comenzar el año tocando en presentaciones en vivo, durante una gira por los estados unidos, para desempolvarnos de las vacaciones, Ja.” nos comentó de forma divertida el baterista de La Gusana Ciega, “German Arroyo”.

Dentro de la exclusiva con Miniondas, German nos externa la disponibilidad de interactuar con el público latino dentro de una de las ciudades más icónicas en el sur de California “Santa Ana” una localidad llena de arte y cultura que ha estimulado la curiosidad del grupo, los integrantes de La Gusana Ciega, tienen grandes expectativas de este concierto y buscan estar con el público Santanero, tocando y disfrutando de un concierto que traerá nuevos temas y también recordara los éxitos que seguramente todos conocemos, este promete ser un espectáculo único en la calla tercera del Histórico Down Town Santa Ana.

El tema incluido en el último álbum del grupo ‘Borregos en La Niebla, aborda la problemática de la violencia doméstica, una sublime composición que toca los tendones más sensibles en nuestra sociedad, un tema que por su nitidez y características, se ha convertido en el himno de una campaña en asociación con la Fundación Origen, que propone alertar y enfatizar la atención a la devastadora realidad que muchas mujeres viven en pareja.

“El tema Pasiflorine se creó a partir de una historia, no es un suceso que hayamos vivido personalmente, más bien es algo que aqueja a la sociedad, escuchamos esta triste historia de una pareja que cruzo un momento violento, no? Y pues nos dimos cuenta la verdad, déjame decir que la canción se compuso sin ningún afán de participar en ningún movimiento o campaña de géneros, pero al escuchar el tema final y descubrir el mensaje que proyectaba de forma directa, si, decidimos unirnos a este movimiento que previene la violencia, hicimos el videoclip y mucha gente se sumó de manera altruista, no en forma de negocio, más bien para ayudarnos a expandir el mensaje. Ahora sabemos que el tema tiene la convocatoria de hablar y decir algo en contra de este mal. Nosotros como Banda y como parte de la sociedad, no estamos de acuerdo en esto que pasa y esperamos que pronto sea parte solo de nuestro pasado, la violencia de género y específicamente la violencia en contra de la mujer.” nos explicó German, agregando que la música es un conducto muy eficaz y es necesario llevar el mensaje para incrementar conciencia en sociedad. “Este es un problema de todos” agrego.

German Arroyo; “las redes sociales lejos de verlas como algo negativo o cosa del demonio. Ja. Más bien han sido un instrumento para conectarnos con los fans, tenemos una oportunidad de estar cerca y presentar lo que hacemos y a pesar de estar en otro país, otros lugares, la comunicación es más directa y al instante. Presentamos videos, música y compartimos comentarios y nos ha funcionado de manera eficaz para estar con el público”.

LA GUSANA CIEGA

GIRA USA 2020: «Borregos En La Niebla»

January 24 – Pacifica, CA – Margarita Bar

January 25 – Santa Ana, CA – La Santa

January 26 – Hollywood, CA – The Roxy Theater

January 27 – San Diego, CA – Juan Tequila* (sesión acústica)

January 30 – Las Vegas, NV – Backstage Bar

January 31 – Phoenix, AZ – Myst Club

February 1 – El Paso, TX – Lowbrow Palace

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA.