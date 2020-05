La temporada 33 de la serie de televisión POV de la cadena PBS presentará cinco poderosos y aclamados documentales latinoamericanos y de temática latina.



La serie documental más antigua en los Estados Unidos estrena su nueva temporada el 20 de julio con NOSOTRAS SOMOS LAS MONARCAS RADICALES, y también incluirá Y ELLA PODRÍA SER LA SIGUIENTE, A TRAVÉS DE LA NOCHE, LOS INFILTRADOS y EL AGENTE TOPO

La temporada 33 de POV se estrena en PBS este verano con historias de esperanza y humanidad compartida durante estos tiempos sin precedentes, presentando cinco documentales de Latinoamérica y de temática latina en Estados Unidos. Cuatro de estos títulos serán co-presentados por Latino Public Broadcasting (LPB).



La serie de cine documental más antigua en los Estados Unidos continúa en su firme compromiso con las películas, los directores y las historias de la comunidad latina, con los estrenos en televisión de cinco potentes documentales que muestran a héroes anónimos y a protagonistas inolvidables. Estos estrenos continuarán durante el otoño de 2020, con especiales en horario estelar a principios de 2021, junto con la presentación de cortometrajes, transmisiones en línea y el lanzamiento de contenido interactivo durante toda la temporada.

“Por años, POV ha celebrado diversas voces latinas y las comunidades de donde estas provienen. Es maravilloso poder continuar esa tradición con esta rica selección de películas», afirmó el productor ejecutivo de POV Chris White.



«LPB se enorgullece de asociarse con POV para presentar cuatro destacadas películas —Y ella podría ser la siguiente, Nosotras somos las Monarcas Radicales, Los infiltrados y A través de la noche—que exploran la rica diversidad de la experiencia latina», afirma Sandie Viquez Pedlow, directora ejecutiva de Latino Public Broadcasting. «En este año histórico en el que nuestra nación y nuestra comunidad enfrentan desafíos sin precedentes, es más importante que nunca que se escuchen nuestras historias y nuestras voces».

A lo largo de su historia, POV ha presentado películas emblemáticas de cineastas latinoamericanos y latinos en Estados Unidos, incluyendo Señorita extraviada de Lourdes Portillo, Nostalgia de la luz de Patricio Guzmán, El velador de Natalia Almada, 306 Hollywood de Elan y Jonathan Bogarín, Memorias de un corazón penitente de Cecilia Aldarondo, Los niños de Maite Alberdi, Reportero de Bernardo Ruiz y Presunto culpable de Roberto Hernández, Layda Negrete y Geoffrey Smith. Dos de las selecciones latinas de POV de la temporada pasada, América y El silencio de otros, han sido nominadas a los prestigiosos Premios Peabody de este año.



La histórica temporada 33 de POV comenzará con Nosotras somos las Monarcas Radicales (We Are the Radical Monarchs) de Linda Goldstein Knowlton el 20 de julio a las 9 p.m y estará disponible en todas las plataformas de PBS, incluidas PBS.org, la aplicación PBS Video y pov.org. El documental, que tuvo su estreno en el Festival de Cine de SXSW en 2019, sigue a un grupo de jóvenes de color al frente de la justicia social. Anayvette Martinez y Marilyn Hollinquest, dos mujeres queer de color y madres trabajadoras, co-fundadoras de las Monarcas Radicales (Radical Monarchs), comparten su viaje a medida que este grupo crece en Oakland, una ciudad con una profunda historia de organizar movimientos reinvindicativos. «Creo que el autoempoderamiento y la autovaloración son realmente críticos para las chicas jóvenes de color y realmente hacen falta», afirma Martínez. «¿Cómo creamos espacios alternativos donde eso pueda suceder?».



“Como cofundadoras de color que crecieron en los ochentas y noventas, PBS tiene un lugar especial en nuestros corazones. Como hija 1.5 de generación de inmigrantes centroamericanos, aprendí inglés al ver el programa ‘Sesame Street’ dice Martínez. Y para Marilyn Hollinquest que disfrutaba los programas ‘Reading Rainbow’ y ‘Ghost Writer’, PBS le recordó que estaba bien ser una niña afroamericana e inteligente. Al encontrar nuestra casa en PBS sentimos que recorrimos el círculo completo”.

Una historia esperanzadora de sororidad y amor propio, la película destaca a la próxima generación de inspiradoras activistas. En la película observamos a la primera tropa de las Monarcas Radicales durante un periodo de tres años, a medida que las integrantes obtienen insignias relacionadas con el medio ambiente y la justicia para los discapacitados. El documental es una de varias historias de esta temporada que intenta reimaginar cómo debe ser la educación, un mensaje que resulta más oportuno que nunca en un momento en que los cierres de escuelas en todo el país han revelado brechas sistémicas y desigualdades en la educación.



POV explora temas de compromiso social a lo largo de este crucial año electoral a través de los cineastas que abordan cuestiones de ética e inclusión al frente y detrás de la cámara. Un favorito en el Festival de Cine de Sundance, Los infiltrados (The Infiltrators) de los cineastas latinos Cristina Ibarra y Alex Rivera es un documental-thriller híbrido sobre jóvenes inmigrantes que deliberadamente se dejan arrestar por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos como parte de su estrategia para ayudar a detener las deportaciones.

El documental de multiples episodios Ella podria ser la próxima (And She Could Be Next) sigue a un desafiante movimiento de mujeres latinas entre ellas María Elena Durazo de Los Ángeles y Verónica Escobar de El Paso quienes, junto a otras mujeres de color, luchan para transformar la política estadounidense desde sus cimientos. La serie es producida por un equipo compuesto enteramente por mujeres de color incluyendo a las directoras de campo Deborah Esquenazi y Anayansi Prado. Esta es la primera miniserie de POV y precederá al inicio de la temporada como una presentación especial que se emitirá los días 29 y 30 de junio con subtítulos en español.



Además de brindar exposición televisiva a nivel nacional, POV desempeña un papel fundamental en el apoyo a proyectos en desarrollo de artistas subrepresentados y de diversos trasfondos. A través de la noche (Through the Night) explora los estrechos lazos entre padres, hijos y cuidadores en una guardería que opera las 24 horas del día en New Rochelle, Nueva York, una comunidad que ha recibido mucha atención de la prensa a partir de la pandemia de COVID-19. Dirigido por la cineasta afrolatina Loira Limbal, el documental fue seleccionado para formar parte del Festival de Cine de Tribeca 2020.

La cineasta chilena Maite Alberdi regresa a POV por tercera ocasión con El agente topo (The Mole Agent), otra película que también participó en la edición 2020 del Festival de Sundance. El documental trata sobre un viudo de 83 años que se infiltra como agente secreto en un asilo de ancianos—evocando así los centros de cuidados de adultos mayores de nuestra nación, los cuales permanecen vulnerables y aislados durante este tiempo



Transmitido en el horario nacional de PBS, POV estará disponible para millones de televidentes, al igual que para visionado en línea y para comunidades. Junto con largometrajes documentales, POV también presentará contenido breve y no-lineal durante todo el año. POV Spark, el brazo interactivo de la serie, acaba de lanzar el primer volumen de PUBLIC UPDATE el cual incluye la pieza Mercado de Lucía Hierro. Para apoyar a los educadores y padres afrontando los retos de la educación a distancia, POV producirá recursos educativos para cada episodio, incluyendo programas de estudio, guías de discusión y listas de lectura con varios materiales disponibles en español.