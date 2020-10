La productora neoyorquina Golden Ceiba Productions llega con esta nueva historia que reúne la actuación de varios artistas mexicanos, colombianos, venezolanos y norteamericanos.

Escrita por la actriz y productora venezolana Zair Montes, la comedia “The Flowers” muestra una nueva faceta de los latinos exitosos en Estados Unidos.

La serie de 5 capítulos será transmitida por iTunes, Google Play y GC Flix a final del año 2020 en todo Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Los Angeles, octubre de 2020 – La productora neoyorquina Golden Ceiba Productions, fundada por el exitoso actor y productor mexicano Guillermo Iván, anunció hoy que su nueva serie “The Flowers” será transmitida a través de las plataformas de streaming iTunes, Google Play y GC Flix a finales del año 2020 en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Esta interesante producción reúne talento latino de la mejor calidad y cuenta con una historia que rompe todos los estereotipos clásicos de la comunidad latina en el exterior.

“The Flowers” cuenta la historia de un grupo de artistas excéntricos y talentosos que viajan a México para exhibir sus obras en la feria de arte más importante del continente y así competir por un contrato de exclusividad con un famoso dealer de arte de Nueva York. Entre estos acontecimientos llega un ramo de flores anónimo que cae en las manos equivocadas, colapsando la feria y generando una serie de divertidos malentendidos que afectarán a todos los participantes.

La historia de “The Flowers” nació como una obra de teatro en la ciudad de Nueva York, escrita por Zair Montes. Esta dramatización ganó cuatro premios de teatro, entre ellos, mejor producción, mejor dirección, mejor actriz principal y mejor actor principal. La buena acogida del público fue lo que impulsó a la escritora a ampliar la historia y adaptarla a una serie.

Playa del Carmen, en México, fue la locación escogida para las grabaciones de esta producción que se robará el corazón de sus espectadores. Filmada en inglés y en español, “The Flowers” resalta el talento y el orgullo latino, rompiendo los estereotipos en los que han sido encasillados los latinos en otras producciones. “The Flowers” es una serie inclusiva que muestra la vida exitosa de quienes decidieron abandonar su país y comenzar de cero en una nación con otro idioma y otras costumbres. Además de enaltecer el talento latino, “The Flowers” resalta el papel de las mujeres en la industria cinematográfica, al ser escrita por una mujer y mostrar diferentes facetas de los personajes femeninos, saliéndose de los roles convencionales dados a las mujeres en la industria.

La serie de 5 capítulos cuenta con las actuaciones estelares de Guillermo Iván (El Desconocido, Al Otro Lado del Muro, Vantage Point), Zair Montes (Welcome to Acapulco, Habana Instant), Ilean Almaguer ( Counterpart, Atrévete a Soñar), Ana Layevska ( Cantinflas, Blue Demon, Yankee) Bradley Gregg ( Indiana Jones, Welcome to Acapulco), y Abril Schreiber (El Chapo, Falsa Identidad, Narcos). La serie también le abre las puertas a nuevos talentos latinos como Ariann Murad ( The Last Rumba) y Alejandro Baena ( A Couple in Quarantine). Esta producción es dirigida por Guillermo Iván y Nicholas Di Blasi, y es producida por Zair Montes, Guillermo Iván, y Olinka Dueñas de Golden Ceiba Productions.

“The Flowers”, que actualmente se transmite por Amazon Prime, se lanzará a finales del 2020 en iTunes, Google Play y GC Flix en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.