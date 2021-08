«Lady D» lanza su video musical en una fuesta especial mañana viernes en Oasis de Wynwood en Miami

LA CANTANTE DE 15 AÑOS QUE SE DIO A CONOCER EN LA PRIMERA TEMPORADA DE NBC’S WORLD OF DANCE LANZA MAÑANA EL VIDEO MUSICAL DE «WAIT», UN TEMA EN SPANGLISH PRODUCIDO POR RICKY C, Y ESCRITO POR LADY D.

LADY D TAMBIEN PARTICIPO EN «SO YOU THINK YOU CAN DANCE» THE NEXT GENERATION

JENNIFER LOPEZ LA INVITO A PARTICIPAR EN SU VIDEO «AMOR, AMOR, AMOR», DESPUES QUE FORMARON AMISTAD EN LA COMPETENCIA DE BAILE.

RECIENTEMENTE CANTO EN NYC TIMES SQUARE EN UNA SERIE DE CONCIERTOS DEL VERANO CON WONDERAMA TV.

EN ESTE EVENTO TAMBIEN CANTARA EL GRUPO DE MIAMI «LOS WIZZARDS»